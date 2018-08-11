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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Туреччина хоче перейти на розрахунки у нацвалюті з Україною та іншими партнерами

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Реджеп Таїп Ердоган
Реджеп Таїп Ердоган / infox.ru

Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами.

Про повідомляє Anadolu з посиланням на слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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Він зазначив, що якщо країни Європи теж захочуть "позбутися кайданів долара", то Анкара готова перейти з ними на аналогічні розрахунки в торгівлі.

"Ті, хто намагається звести рахунки з Туреччиною і завдають удару нижче пояса, повинні пам'ятати, що у світі немає жодного політика і жодної країни, які досягли б успіху, проводячи ворожу політику щодо Анкари. Ніщо не змусить Туреччину відмовитися від своїх цілей в економіці, відступитися від боротьби з тероризмом", – сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.

Теги: Новини політики Реджеп Ердоган Новини Туреччини Долар
Джерело: 24 Канал
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