Туреччина хоче перейти на розрахунки у нацвалюті з Україною та іншими партнерами

Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами.

Про повідомляє Anadolu з посиланням на слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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Він зазначив, що якщо країни Європи теж захочуть "позбутися кайданів долара", то Анкара готова перейти з ними на аналогічні розрахунки в торгівлі.

"Ті, хто намагається звести рахунки з Туреччиною і завдають удару нижче пояса, повинні пам'ятати, що у світі немає жодного політика і жодної країни, які досягли б успіху, проводячи ворожу політику щодо Анкари. Ніщо не змусить Туреччину відмовитися від своїх цілей в економіці, відступитися від боротьби з тероризмом", – сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.