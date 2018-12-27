Турция испытала собственную авиабомбу: яркое видео

В Турции на базе HABRAS успешно испытали первую авиабомбу МК-84 собственного производства. В процессе ее разогнали до 1850 километров в час.

За запуском авиабомбы наблюдал министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк, говорится в информационном агентстве Anadolu.

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Известно, что авиабомба успешно прошла Испытание на первой в мире сверхзвуковой дорожке. Весом в одну тонну она преодолела скорость звука и пробила бетонную цель толщиной в один метр, укрепленную стальной арматурой. В процессе испытаний авиабомбу разогнали до скорости 1850 километров в час.

Видео испытания авиабомбы МК-84

Отметим, база HABRAS построена по инициативе совета Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK). Она предназначена для испытаний оружейных систем отечественного производства на этапе разработок, боеприпасов перед запуском в серийное производство, а также тестирования закупленных за рубежом систем вооружения.

Напомним, 24 канал сообщал, что в Турции состоялись успешные испытания первых баллистических ракет отечественной разработки. Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.