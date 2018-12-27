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      Испытания отечественного ПЗРК "Колибри" начнутся в 2019 году

      43 Читати новину українською
      ПЗРК "Игла"
      ПЗРК "Игла" / mil

      Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Президент Украины рассказал, что в 2019 году будет завершена разработка и начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса "Колибри".

      Об этом сообщил "Украинской милитаристский портал".

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      Отмечается, что в настоящее время других деталей об этой разработке нет.

      Впервые об украинском ПЗРК "Колибри" стало известно в 2011 году, когда эту разработку рассматривали как перспективное вооружение противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ, который должен поступить на вооружение в 2025 в году.

      Впоследствии в Украине были разработаны проекты модернизации существующих на вооружении ПЗРК "Стрела-2М" и "Игла-1", получили название "Стрела-2мм" и "Игла-1М" соответственно.

      ПЗРК
      Тренажер для подготовки оператора ПЗРК "Игла" в одном из Учебных центров ВСУ

      Теги: СНБО Вооруженные силы Украины Оружие Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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