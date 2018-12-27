Испытания отечественного ПЗРК "Колибри" начнутся в 2019 году

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Президент Украины рассказал, что в 2019 году будет завершена разработка и начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса "Колибри".

Об этом сообщил "Украинской милитаристский портал".

Читайте также: Какое вооружение получит Украина в 2019 году: обнародованы детали Гособоронзаказ

Отмечается, что в настоящее время других деталей об этой разработке нет.

Впервые об украинском ПЗРК "Колибри" стало известно в 2011 году, когда эту разработку рассматривали как перспективное вооружение противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ, который должен поступить на вооружение в 2025 в году.

Впоследствии в Украине были разработаны проекты модернизации существующих на вооружении ПЗРК "Стрела-2М" и "Игла-1", получили название "Стрела-2мм" и "Игла-1М" соответственно.



Тренажер для подготовки оператора ПЗРК "Игла" в одном из Учебных центров ВСУ