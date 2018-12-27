Випробування вітчизняного ПЗРК "Колібрі" розпочнуться у 2019 році

Під час засідання Ради національної безпеки та оборони України Президент України розказав, що у 2019 році буде завершено розробку та розпочнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу "Колібрі".

Про це повідомив "Український мілітарний портал".

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Зазначається, що наразі інших деталей про цю розробку немає.

Вперше про український ПЗРК "Колібрі" стало відомо у 2011 році, коли цю розробку розглядали як перспективне озброєння Протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ, що має надійти на озброєння до 2025-о року.

Згодом в Україні було розроблено проекти модернізації наявних на озброєнні ПЗРК "Стрела-2М" та "Ігла-1", що отримали найменування "Стрела-2ММ" і "Ігла-1М" відповідно.



Тренажер для підготовки оператора ПЗРК "Ігла" в одному з Навчальних центрів ЗСУ