Туреччина випробувала власну авіабомбу: яскраве відео

У Туреччині на базі HABRAS успішно випробували першу авіабомбу МК-84 власного виробництва. У процесі її розігнали до 1850 кілометрів на годину.

За запуском авіабомби спостерігав міністр промисловості і технологій країни Мустафа Варанк, йдеться у інформаційному агентстві Anadolu.

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Відомо, що авіабомба успішно пройшла випробовання на першій у світі надзвуковій доріжці. Вагою в одну тонну вона подолала швидкість звуку і пробила бетонну ціль товщиною в один метр, укріплену сталевими арматурами. У процесі випробувань авіабомбу розігнали до швидкості 1850 кілометрів на годину.

Відео випробування авіабомби МК-84



Зазначимо, база HABRAS побудована за ініціативи ради Туреччини із науково-технічних досліджень (TÜBİTAK). Вона призначена для випробувань збройових систем вітчизняного виробництва на етапі розробок, боєприпасів перед запуском в серійне виробництво, а також тестування закуплених за кордоном систем озброєння.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що у Туреччині відбулись успішні випробування перших балістичних ракет вітчизняної розробки. Фахівці оцінили можливості двигуна ракети після відключення системи наведення.