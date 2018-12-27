16:14
27 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, 26 грудня
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, 26 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ

      Туреччина випробувала власну авіабомбу: яскраве відео

      343 Читать новость на русском
      Туреччина випробувала власну авіабомбу
      Туреччина випробувала власну авіабомбу / Скріншот з відео

      У Туреччині на базі HABRAS успішно випробували першу авіабомбу МК-84 власного виробництва. У процесі її розігнали до 1850 кілометрів на годину.

      За запуском авіабомби спостерігав міністр промисловості і технологій країни Мустафа Варанк, йдеться у інформаційному агентстві Anadolu

      Читайте також: Випробування вітчизняного ПЗРК "Колібрі" розпочнуться у 2019 році

      Відомо, що авіабомба успішно пройшла випробовання на першій у світі надзвуковій доріжці. Вагою в одну тонну вона подолала швидкість звуку і пробила бетонну ціль товщиною в один метр, укріплену сталевими арматурами. У процесі випробувань авіабомбу розігнали до швидкості 1850 кілометрів на годину. 

      Відео випробування авіабомби МК-84


      Зазначимо, база HABRAS побудована за ініціативи ради Туреччини із науково-технічних досліджень (TÜBİTAK). Вона призначена для випробувань збройових систем вітчизняного виробництва на етапі розробок, боєприпасів перед запуском в серійне виробництво, а також тестування закуплених за кордоном систем озброєння. 

      Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що у Туреччині відбулись успішні випробування перших балістичних ракет вітчизняної розробки. Фахівці оцінили можливості двигуна ракети після відключення системи наведення.

      Теги: Зброя Новини Туреччини
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вбити дракона не вдалося: Україна хвора і заслужила таких політиків
      сьогодні , 15:01 Вбити дракона не вдалося: Україна хвора і заслужила таких політиків
      Сергій Блажко 736
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Легалізація зброї: чому це потрібно Україні та які країни мають дозвіл
      сьогодні , 14:30 Легалізація зброї: чому це потрібно Україні та які країни мають дозвіл
      Леонід Остальцев 426
      Найочікуваніші ігри 2019 року
      сьогодні , 14:00 Найочікуваніші ігри 2019 року
      Михайло Года 494
      Зрада чоловіка Лорак і Марченко на "Танцях": якими скандалами запам'ятався український шоу-біз
      сьогодні , 13:00 Зрада чоловіка Лорак і Марченко на "Танцях": якими скандалами запам'ятався український шоу-біз
      Анастасія Манюхіна 2724
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Україна чи Греція: чий дефолт ближчий
       1 липня 2015 , 07:29
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук