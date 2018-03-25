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Туреччина успішно випробувала балістичні ракети, – ЗМІ

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Туреччина успішно випробувала балістичні ракети
Туреччина успішно випробувала балістичні ракети / Getty images

У Туреччині відбулись успішні випробування перших балістичних ракет вітчизняної розробки GÖKDOĞAN і BOZDOĞAN.

За даними агентства Anadolu, тестові запуски ракет були проведені з військового полігону в Синопі, що на півночі країни.

Ракети спільної розробки фахівців Ради з науково-технічних досліджень Туреччини (TÜBİTAK) та Науково-дослідного інституту оборонної промисловості (SAGE), були вперше представлені на XIII Міжнародній виставці продукції оборонної промисловості, що торік пройшла у Стамбулі.

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Фахівці оцінили можливості двигуна ракети після відключення системи наведення.

Згідно з програмою випробувань, в останньому кварталі 2018 року проведено пуск ракет з наземної установки з метою ураження рухомих цілей, а також пуск з літака.

GÖKDOĞAN – це ракета малого і середнього радіусу дії. Ракети BOZDOĞAN здатні вражати цілі на великих відстанях. Проект розробки цих ракет планується завершити у 2020 році, а після цього почнеться їхнє серійне виробництво.

Теги: Новини Туреччини Зброя
Джерело: 24 Канал
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