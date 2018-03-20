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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Росія збільшує розміщення заборонених крилатих ракет, – командувач ядерних сил США

222 Читать новость на русском
Джон Гайтен
Джон Гайтен

Командувач ядерних сил США, керівник Стратегічного командування Джон Гайтен заявляє, що Росія збільшила розміщення крилатих ракет, які, як заявляють у Вашингтоні, порушують договір 1987 року про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Як повідомляє "Радіо Свобода", під час слухань у комітеті Сенату з питань збройних сил республіканець Деб Фішер запитав, чи збільшує Росія виробництво і розміщення крилатих ракет. Гайтен у відповідь сказав: "Так".

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Договір про РСМД вважається знаковою угодою між Сполученими Штатами та Радянським Союзом, яка створила схему перевірки відповідності ядерних арсеналів сторін. Уперше Сполучені Штати офіційно звинуватили Росію в недотриманні домовленостей ще в 2014 році, хоча експерти розвідки заявили, що нова система в Росії була розроблена ще за кілька років до цього.

1 березня президент Росії Володимир Путін у зверненні до Федеральних зборів розповів про новітнє озброєння Росії: стратегічний ракетний комплекс "Сармат", авіаційний ракетний комплекс "Кинджал", гіперзвуковий ракетний комплекс із плануючим крилатим блоком і бойову лазерну установку. Президент Росії розповів про малопомітну крилату ракету низького польоту з ядерною бойовою частиною і непередбачуваною траєкторією польоту. Він назвав її невразливою для наявних і майбутніх систем ПРО і ППО. Крім того, Путін звернув увагу на океанську багатоцільову систему з безпілотними підводними апаратами з ядерною енергоустановкою, здатною нести ядерні заряди великої потужності.

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Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 2 березня заперечив, що Росія порушила будь-які міжнародні пакти з контролю над озброєннями.

Теги: Новини політики Новини США Зброя Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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