Росія збільшує розміщення заборонених крилатих ракет, – командувач ядерних сил США

Командувач ядерних сил США, керівник Стратегічного командування Джон Гайтен заявляє, що Росія збільшила розміщення крилатих ракет, які, як заявляють у Вашингтоні, порушують договір 1987 року про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Як повідомляє "Радіо Свобода", під час слухань у комітеті Сенату з питань збройних сил республіканець Деб Фішер запитав, чи збільшує Росія виробництво і розміщення крилатих ракет. Гайтен у відповідь сказав: "Так".

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Договір про РСМД вважається знаковою угодою між Сполученими Штатами та Радянським Союзом, яка створила схему перевірки відповідності ядерних арсеналів сторін. Уперше Сполучені Штати офіційно звинуватили Росію в недотриманні домовленостей ще в 2014 році, хоча експерти розвідки заявили, що нова система в Росії була розроблена ще за кілька років до цього.

1 березня президент Росії Володимир Путін у зверненні до Федеральних зборів розповів про новітнє озброєння Росії: стратегічний ракетний комплекс "Сармат", авіаційний ракетний комплекс "Кинджал", гіперзвуковий ракетний комплекс із плануючим крилатим блоком і бойову лазерну установку. Президент Росії розповів про малопомітну крилату ракету низького польоту з ядерною бойовою частиною і непередбачуваною траєкторією польоту. Він назвав її невразливою для наявних і майбутніх систем ПРО і ППО. Крім того, Путін звернув увагу на океанську багатоцільову систему з безпілотними підводними апаратами з ядерною енергоустановкою, здатною нести ядерні заряди великої потужності.

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Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 2 березня заперечив, що Росія порушила будь-які міжнародні пакти з контролю над озброєннями.