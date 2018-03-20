Россия увеличивает размещение запрещенных крылатых ракет, – командующий ядерных сил США

Командующий ядерных сил США, руководитель Стратегического командования Джон Гайтен заявляет, что Россия увеличила размещение крылатых ракет, что, как заявляют в Вашингтоне, нарушает договор 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Как сообщает "Радио Свобода", во время слушаний в комитете Сената по вопросам вооруженных сил республиканец Деб Фишер спросил, увеличивает ли Россия производство и размещение крылатых ракет. Гайтен в ответ сказал: "Да".

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Договор о РСМД считается знаковым соглашением между Соединенными Штатами и Советским Союзом, которое создало схему проверки соответствия ядерных арсеналов сторон. Впервые Соединенные Штаты официально обвинили Россию в несоблюдении договоренностей еще в 2014 году, хотя эксперты разведки заявили, что новая система в России была разработана еще за несколько лет до этого.

1 марта президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию рассказал о новейшем вооружении России: стратегический ракетный комплекс "Сармат", авиационный ракетный комплекс "Кинжал", гиперзвуковой ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком и боевую лазерную установку. Президент России рассказал о малозаметной крылатой ракете низкого полета с ядерной боевой частью и непредсказуемой траекторией полета. Он назвал ее неуязвимой для существующих и будущих систем ПРО и ПВО. Кроме того, Путин обратил внимание на океанскую многоцелевую систему с беспилотными подводными аппаратами с ядерной энергоустановкой, способной нести ядерные заряды большой мощности.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 2 марта возразил, что Россия нарушила какие-либо международные пакты по контролю над вооружениями.