Турция успешно испытала баллистические ракеты, – СМИ

В Турции состоялись успешные испытания первых баллистических ракет отечественной разработки GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN.

По данным агентства Anadolu, тестовые запуски ракет были проведены на военном полигоне в Синопе, что на севере страны.

Ракеты совместной разработки специалистов Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и Научно-исследовательского института оборонной промышленности (SAGE), были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности, которая в прошлом году прошла в Стамбуле.

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Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.

Согласно программе испытаний, в последнем квартале 2018 года произведен пуск ракет с наземной установки с целью поражения подвижных целей, а также пуск из самолета.

GÖKDOĞAN – это ракета малого и среднего радиуса действия. Ракеты BOZDOĞAN способны поражать цели на больших расстояниях. Проект разработки этих ракет планируется завершить в 2020 году, а после этого начнется их серийное производство.