Турция назвала дату запуска газопровода в обход России

Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому топливо будет поступать из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе в обход России, запустят 12 июня 2018 года.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, сообщает Anadolu.

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"Обсуждение по вопросу реализации Nabucco (нереализованный проект газопровода для поставок из Туркмении и Азербайджана в ЕС, – ред.) продолжалось долгие годы, но сдвигов достигнуто не было. В то же время благодаря сотрудничеству Турции и Азербайджана реализация проекта строительства Трансанатолийского газопровода близится к концу", – заявил Албайрак.

По его мнению, реализация проекта TANAP – показатель сильного лидерства, долгосрочной политики и стабильности. Добавил, что этим летом Турция начнет глубоководное бурение в Средиземном море.

Начальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное – в Европу.

На начальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе в проект могут быть подключены и другие источники.