Туреччина назвала дату запуску газопроводу в обхід Росії

Трансанатолійський газопровід (TANAP), яким паливо надходитиме з Азербайджану через Грузію і Туреччину до грецького кордону в обхід Росії, запустять 12 червня 2018 року.

Про це заявив міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Берат Албайрак, повідомляє Anadolu.

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"Обговорення з питання реалізації Nabucco (нереалізований проект газопроводу для поставок з Туркменії і Азербайджану до ЄС, – ред.) тривали довгі роки, але зрушень досягнуто не було. У той же час завдяки співпраці Туреччини та Азербайджану реалізація проекту будівництва Трансанатолійського газопроводу наближається до кінця", – заявив Албайрак.

На його думку, реалізація проекту TANAP – показник сильного лідерства, довгострокової політики та стабільності. Додав, що цього літа Туреччина розпочне глибоководне буріння в Середземному морі.

Початкова пропускна здатність трубопроводу TANAP, як очікується, становитиме 16 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Близько шести мільярдів кубометрів поставлятиметься в Туреччину, а решта – у Європу.

На початковому етапі газ, який видобуватиметься в рамках другої фази розробки азербайджанського газоконденсатного родовища "Шах Деніз", розглядається в якості основного джерела для проектів "Південного газового коридору". На більш пізньому етапі до проекту можуть бути підключені й інші джерела.