20:07
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Туреччина назвала дату запуску газопроводу в обхід Росії

2661 Читать новость на русском
Туреччина назвала дату запуску газопроводу в обхід Росії
Туреччина назвала дату запуску газопроводу в обхід Росії / tanap

Трансанатолійський газопровід (TANAP), яким паливо надходитиме з Азербайджану через Грузію і Туреччину до грецького кордону в обхід Росії, запустять 12 червня 2018 року.

Про це заявив міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Берат Албайрак, повідомляє Anadolu

Читайте також: Порошенко зробив тверду заяву про Росію і "Північний потік-2"

"Обговорення з питання реалізації Nabucco (нереалізований проект газопроводу для поставок з Туркменії і Азербайджану до ЄС, – ред.) тривали довгі роки, але зрушень досягнуто не було. У той же час завдяки співпраці Туреччини та Азербайджану реалізація проекту будівництва Трансанатолійського газопроводу наближається до кінця", – заявив Албайрак.

На його думку, реалізація проекту TANAP – показник сильного лідерства, довгострокової політики та стабільності. Додав, що цього літа Туреччина розпочне глибоководне буріння в Середземному морі.

Початкова пропускна здатність трубопроводу TANAP, як очікується, становитиме 16 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Близько шести мільярдів кубометрів поставлятиметься в Туреччину, а решта – у Європу.

На початковому етапі газ, який видобуватиметься в рамках другої фази розробки азербайджанського газоконденсатного родовища "Шах Деніз", розглядається в якості основного джерела для проектів "Південного газового коридору". На більш пізньому етапі до проекту можуть бути підключені й інші джерела.

 

Теги: Новини політики Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 23
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 255
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1838
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1134
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 459
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук