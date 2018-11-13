Турция отказалась предоставить информацию об использовании миллиарда евро от ЕС

Турецкие чиновники отказались предоставить информацию, которая поможет установить надлежащее использование 1,1 миллиардов евро, выделенных Евросоюзом на потребности беженцев.

Об этом сообщает Associated Press.

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Министерство по делам семьи и социальной политики Турции отказало в доступе к именам, адресам людей и идентификационным номерам, которые получили выгоду от двух проектов ЕС по предоставлению наличных средств. Аудиторы Европейского союза заявили, что министерство отказало предоставить информацию в соответствии с законом о защите данных.

С помощью системы, которая предусмотрена проектом, беженцы могут получить около 30 евро наличными по картам предоплаты на свои нужды.

"Ни Европейская комиссия, ни европейская аудиторская палата не смогли отследить бенефициаров проекта от регистрации до оплаты", – заявила автор доклада Беттина Якобсон. Она также добавила, что существует риск, что не все деньги получают беженцы.

Страны-члены ЕС договорились в 2016 году предоставить Турции не менее 3 млрд евро помощи сирийским беженцам, которые бы помогли убедить правительство Турции остановить поток беженцев в Грецию.