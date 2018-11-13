Туреччина відмовилася надати інформацію про використання мільярда євро від ЄС

Турецькі посадовці відмовилися надати інформацію, яка допоможе встановити належне використання 1,1 мільярда євро, наданих Євросоюзом на потреби біженців.

Про це повідомляє Associated Press.

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Міністерство у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини відмовило в доступі до імен, адрес людей та ідентифікаційних номерів, які отримали вигоду від двох проектів ЄС із надання готівкових коштів. Аудитори Європейського союзу заявили, що міністерство відмовило надати інформацію відповідно до закону про захист даних.

За допомогою системи, яка передбачена проектом, біженці можуть отримати близько 30 євро готівкою за картами передоплати на свої потреби.

"Ні Європейська комісія, ні європейська аудиторська палата не змогли відстежити бенефіціарів проекту від реєстрації до оплати," – заявила автор доповіді Беттіна Якобсон. Вона також добавила, що існує ризик, що не всі гроші отримують біженці.

Країни-члени ЄС домовилися в 2016 році надати Туреччині не менше 3 млрд євро допомоги сирійським біженцям, які б допомогли переконати уряд Туреччини зупинити потік біженців до Греції.