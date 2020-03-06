Турция перед началом перемирия ответила на нападение войск Асада: 21 погибший

Перед началом перемирия Турция провела атаку боевым дроном против сирийских правительственных сил в сирийском Идлибе. В результате атаки "обезврежен" 21 сирийский правительственный военный.

Министерство обороны Турции сообщило, что дрон совершил атаку около 16 часов, пишет Daily Sabah. Произошло это перед началом режима прекращения огня о котором договорились Путин и Эрдоган.

Детали соглашения Турция и Россия договорились о войне в Сирии

В результате было уничтожено 2 артиллерийские орудия и 2 многоцелевые ракетные установки. Погиб 21 сирийский правительственный военный. Министерство отметило, что атака была ответом на нападение войск Башара Асада на турецких военных.

Обратите внимание! В регионе Идлиб 3 марта в результате атак военных режима Асада и воздушных сил России погибли 12 мирных жителей, среди них было 4 ребенка. Новая атака в ночь на 5 марта унесла жизни еще 16 мирных жителей.

Российский президент Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в четверг, 5 марта, провели переговоры в Москве. Они обсудили обострение военного конфликта в сирийской провинции Идлиб. Президентам удалось согласовать общий документ.

Соглашение России и Турции предусматривает:

В полночь с 5 на 6 марта будет введен режим прекращения огня в Идлибской зоне; Создание коридора безопасности по линии разграничения длиной 6 километров к югу и 6 километров на север к трассе М4 в течение 7 дней; 15 марта 2020 года начать совместное патрулирование России и Турции в Идлибской зоне.

Что известно об эскалации конфликта в Сирии

Войска Башара Асада напали на турецких военных в четверг, 27 февраля. В результате погибли 36 турецких военных, а еще десятки военных получили травмы и ранения.

Важно! Неизменным союзником Асада в войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, так безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.

После атаки Турция открыла границу с Евросоюзом, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам у своих границ с Сирией. Мировые сообщества призвали прекратить военные действия в регионе.

В воскресенье, 1 марта, турецкие власти объявили о начале новой военной операции в Сирии под названием "Весенний щит".

Что известно о ситуации в Сирии / Инфографика 24 канала