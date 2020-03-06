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      Турция перед началом перемирия ответила на нападение войск Асада: 21 погибший

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      Перед началом перемирия Турция провела атаку боевым дроном против сирийских правительственных сил в сирийском Идлибе. В результате атаки "обезврежен" 21 сирийский правительственный военный.

      Министерство обороны Турции сообщило, что дрон совершил атаку около 16 часов, пишет Daily Sabah. Произошло это перед началом режима прекращения огня о котором договорились Путин и Эрдоган.

      Детали соглашения Турция и Россия договорились о войне в Сирии

      В результате было уничтожено 2 артиллерийские орудия и 2 многоцелевые ракетные установки. Погиб 21 сирийский правительственный военный. Министерство отметило, что атака была ответом на нападение войск Башара Асада на турецких военных.

      Обратите внимание! В регионе Идлиб 3 марта в результате атак военных режима Асада и воздушных сил России погибли 12 мирных жителей, среди них было 4 ребенка. Новая атака в ночь на 5 марта унесла жизни еще 16 мирных жителей.

      Российский президент Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в четверг, 5 марта, провели переговоры в Москве. Они обсудили обострение военного конфликта в сирийской провинции Идлиб. Президентам удалось согласовать общий документ.

      Соглашение России и Турции предусматривает:

      1. В полночь с 5 на 6 марта будет введен режим прекращения огня в Идлибской зоне;
      2. Создание коридора безопасности по линии разграничения длиной 6 километров к югу и 6 километров на север к трассе М4 в течение 7 дней;
      3. 15 марта 2020 года начать совместное патрулирование России и Турции в Идлибской зоне.

      Что известно об эскалации конфликта в Сирии

      Войска Башара Асада напали на турецких военных в четверг, 27 февраля. В результате погибли 36 турецких военных, а еще десятки военных получили травмы и ранения.

      Важно! Неизменным союзником Асада в войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, так безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.

      После атаки Турция открыла границу с Евросоюзом, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам у своих границ с Сирией. Мировые сообщества призвали прекратить военные действия в регионе.

      В воскресенье, 1 марта, турецкие власти объявили о начале новой военной операции в Сирии под названием "Весенний щит".

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости России Война в Сирии Жертвы Владимир Путин Реджеп Эрдоган Новости Турции Атака России на Турцию в Сирии
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