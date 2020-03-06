Туреччина перед початком перемир'я відповіла на напад військ Асада: 21 загиблий

Перед початком перемир'я Туреччина провела атаку бойовим дроном проти сирійських урядових сил в сирійському Ідлібі. Унаслідок атаки "знешкоджено" 21 сирійського урядового військового.

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що дрон здійснив атаку близько 16 години, пише Daily Sabah. Сталося це перед початком режиму припинення вогню про який домовилися Путін та Ердоган.

Деталі угоди Туреччина та Росія дійшли згоди щодо війни у Сирії

У результаті було знищено 2 артилерійські знаряддя та 2 багатоцільові ракетні установки. Загинув 21 сирійський урядовий військовий. Міністерство зазначило, що атака була відповіддю на напад військ Башара Асада на турецьких військових.

Зверніть увагу! У регіоні Ідліб 3 березня внаслідок атак військових режиму Асада та повітряних сил Росії загинули 12 мирних жителів, серед них було 4 дитини. Нова атака в ніч на 5 березня забрала життя ще 16 мирних жителів.

Російський президент Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Ердоган у четвер, 5 березня, провели переговори у Москві. Вони обговорили загострення військового конфлікту у сирійській провінції Ідліб. Президентам вдалося погодити спільний документ.

Угода Росії та Туреччини передбачає:

Опівночі з 5 на 6 березня буде введено режим припинення вогню в Ідлібській зоні; Створення коридору безпеки по лінії розмежування довжиною 6 кілометрів на південь та 6 кілометрів на північ до траси М4 упродовж 7 днів; 15 березня 2020 року розпочати спільне патрулювання Росії та Туреччини в Ідлібській зоні.

Що відомо про ескалацію конфлікту у Сирії

Війська Башара Асада напали на турецьких військових у четвер, 27 лютого. Внаслідок цього загинули 36 турецьких військових, а ще десятки військових отримали травми і поранення.

Важливо! Незмінним союзником Асада у війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.

Після атаки Туреччина відкрила кордон з Євросоюзом, щоб привернути увагу Заходу до проблем біля своїх кордонів з Сирією. Світові спільноти закликали припинити військові дії в регіоні.

У неділю, 1 березня, турецька влада оголосила про початок нової військової операції у Сирії під назвою "Весняний щит".



Що відомо про ситуацію в Сирії / Інфографіка 24 каналу