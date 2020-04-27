Турция планирует возобновить туристический сезон: об all-inclusive придется забыть

Несмотря на еще имеющиеся карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса, Турция уже готовится к возобновлению туристического сезона. Но без значительных изменений не обошлось.

Прежде всего турецким отелям придется отказаться от системы all-inclusive. Вместо нее должны ввести систему комплексного питания. А количество шезлонгов на пляжах будет сокращено вдвое, пишет Hurriyet.

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Сам же туристический сезон начнется в конце мая, заявил министр туризма страны Мехмет Эрсой. При этом сначала это будет внутренний туризм. И произойдет это только при условии, что в стране не будет ухудшения ситуации из-за коронавируса.

Кроме того, на саму сферу туризма в Турции ожидают значительные изменения. Аэропорты, гостиницы, рестораны, музеи и археологические памятники будут переработаны в соответствии с правилами социального дистанцирования. Там также будет дежурить медицинский персонал с необходимым оборудованием.

Туристическим операторам же предоставится информация о всех медицинских учреждениях и соответствующей инфраструктуре вокруг туристических курортов, в том числе и имеющихся системах ИВЛ и реанимационных отделениях.

Предусмотрена также регулярная стерилизация транспортных средств, а персонал должен пройти соответствующую медицинскую подготовку. Допускать их к работе только после прохождения медицинской проверки.

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Кроме уже упомянутого уменьшения количества шезлонгов, могут также быть введены ограничения количества посетителей кафе и ресторанов, ночных клубов, экскурсионных маршрутов. Издание отмечает, что это может поднять цену на отдых в Турции.