Туреччина планує відновити туристичний сезон: про all-inclusive доведеться забути

Попри ще наявні карантинні обмеження через пандемію коронавірусу, Туреччина вже готується до відновлення туристичного сезону. Але без значних змін не обійшлося.

Перш за все турецьким готелям доведеться відмовитися від системи all-inclusive. Замість неї повинні запровадити систему комплексного харчування. А кількість шезлонгів на пляжах буде скорочена вдвічі, пише Hurriyet.

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Сам же туристичний сезон розпочнеться наприкінці травня, заявив міністр туризму країни Мехмет Ерсой. При цьому спочатку це буде внутрішній туризм. І станеться це лише за умови, що в країні не буде погіршення ситуації через коронавірус.

Окрім того, на саму сферу туризму в Туреччині очікують значні зміни. Аеропорти, готелі, ресторани, музеї та археологічні пам'ятки будуть перероблені відповідно до правил соціального дистанціювання. Там також чергуватимуть медичний персонал з необхідним обладнанням.

Туристичним операторам же надасться інформація про всі медичні заклади та відповідну інфраструктуру навколо туристичних курортів, в тому числі й наявні системи ШВЛ та реанімаційні відділення.

Передбачено також регулярну стерилізацію транспортних засобів, а персонал повинен пройти відповідну медичну підготовку. Допускатимуть їх до роботи лише після проходження медичної перевірки.

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Окрім вже згаданого зменшення кількості шезлонгів, можуть також бути запроваджені обмеження кількості відвідувачів кафе та ресторанів, нічних клубів, екскурсійних маршрутів. Видання відзначає, що це може підняти ціну на відпочинок в Туреччині.