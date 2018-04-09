Турция поддержала введение миротворцев ООН на Донбасс, – Порошенко

Президент Петр Порошенко во время визита в Стамбул 9 апреля обсудил с высокопоставленными турецкими политиками ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Порошенко встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

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Политики обменялись мнениями о ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности, об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных.

Турция поддержала развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие,

– отметили в АП.