Турция поддержала введение миротворцев ООН на Донбасс, – Порошенко
Президент Петр Порошенко во время визита в Стамбул 9 апреля обсудил с высокопоставленными турецкими политиками ситуацию на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, Порошенко встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.
Читайте также: Стало известно, с кем Порошенко планирует согласовывать введение миротворцев на Донбасс
Политики обменялись мнениями о ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности, об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных.
Турция поддержала развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие,
– отметили в АП.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии