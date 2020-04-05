Турция разрешила пересечь границу 50 украинским фурам, которые были заблокированы
Украинские водители грузовиков, которые застряли на границе с Турцией, возвращаюсь домой. Общим решением МИД и благодаря вмешательству в дело президентов обеих стран, грузовики начали пересекать границу.
Грузовики, движение которых было заблокировано, завершают пересечение границы Болгарии и Турции. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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Министр подчеркнул, что проблема с блокировкой грузовиков решалась с участием МИД. Также Криклий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на границе во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Пересечение происходит в порядке очереди, большинство транспортных средств пересекло границу и имеет возможность закончить перевозки. Сначала осуществляют оформление транспортных средств, которые загружены до 21 марта,
– написал министр.
Кроме того, Криклий анонсировал зеркальные меры: на рассмотрение правительства вынесен механизм внедрения карантина для перевозчиков тех стран, которые ввели карантин для украинских водителей.
Фуры на турецкой границе: коротко
- Турецкое правительство 21 марта перекрыло границы для граждан тех стран, в которых зафиксированы случаи коронавируса. Чтобы ее пересечь, водителям пришлось бы быть на 14-дневном карантине.
- 31 марта украинские водители более 50 фур заявили о том, что оказались фактически заблокированными без помощи.
- Как рассказывали дальнобойщики корреспондентам 24 канала, их не выпускали ни в магазин, ни в душ.
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