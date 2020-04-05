Туреччина дозволила перетнути кордон 50 українським фурам, які були заблоковані
Українській водії вантажівок, які застрягли на кордоні з Туреччиною, повертаюся додому. Спільним рішенням МЗС та завдяки втручанню у справу президентів обох країн, вантажівки почали перетинати кордон.
Вантажівки, рух яких було заблоковано, завершують перетин кордону болгарсько-турецькому кордоні. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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Міністр підкреслив, що проблема з блокуванням вантажівок вирішувалася за участю МЗС. Також Криклій зазначив, що президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на кордоні під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Перетин відбувається в порядку черги, більшість транспортних засобів перетнули кордон і мають можливість закінчити перевезення. Спочатку здійснюють оформлення транспортних засобів, які завантажені до 21 березня,
– написав міністр.
Окрім того, Криклій анонсував дзеркальні заходи: на розгляд уряду винесуть механізм впровадження карантину для перевізників тих країн, які ввели карантин ждя українських водіїв.
Фури на турецькому кордоні: коротко
- Турецький уряд 21 березня перекрив кордони для громадян тих країн, у яких зафіксовані випадки коронавірусу. Аби його перетнути, водіям довелося б бути на 14-денному карантині.
- 31 березня українські водії понад 50 фур заявили про те, що стали фактично заблокованими без допомоги.
- Як розповідали далекобійники кореспондентам 24 каналу, їх не випускали ні в магазин, ні в душ.
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