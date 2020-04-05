Туреччина дозволила перетнути кордон 50 українським фурам, які були заблоковані

Українській водії вантажівок, які застрягли на кордоні з Туреччиною, повертаюся додому. Спільним рішенням МЗС та завдяки втручанню у справу президентів обох країн, вантажівки почали перетинати кордон.

Вантажівки, рух яких було заблоковано, завершують перетин кордону болгарсько-турецькому кордоні. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Міністр підкреслив, що проблема з блокуванням вантажівок вирішувалася за участю МЗС. Також Криклій зазначив, що президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на кордоні під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Перетин відбувається в порядку черги, більшість транспортних засобів перетнули кордон і мають можливість закінчити перевезення. Спочатку здійснюють оформлення транспортних засобів, які завантажені до 21 березня,

– написав міністр.

Окрім того, Криклій анонсував дзеркальні заходи: на розгляд уряду винесуть механізм впровадження карантину для перевізників тих країн, які ввели карантин ждя українських водіїв.

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