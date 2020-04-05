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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Туреччина дозволила перетнути кордон 50 українським фурам, які були заблоковані

      - Читать новость на русском
      На кордоні застрягли 55 фур / censor.net.ua

      Українській водії вантажівок, які застрягли на кордоні з Туреччиною, повертаюся додому. Спільним рішенням МЗС та завдяки втручанню у справу президентів обох країн, вантажівки почали перетинати кордон.

      Вантажівки, рух яких було заблоковано, завершують перетин кордону болгарсько-турецькому кордоні. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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      Міністр підкреслив, що проблема з блокуванням вантажівок вирішувалася за участю МЗС. Також Криклій зазначив, що президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на кордоні під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

      Перетин відбувається в порядку черги, більшість транспортних засобів перетнули кордон і мають можливість закінчити перевезення. Спочатку здійснюють оформлення транспортних засобів, які завантажені до 21 березня, 
      – написав міністр.

      Окрім того, Криклій анонсував дзеркальні заходи: на розгляд уряду винесуть механізм впровадження карантину для перевізників тих країн, які ввели карантин ждя українських водіїв.

      Фури на турецькому кордоні: коротко

      • Турецький уряд 21 березня перекрив кордони для громадян тих країн, у яких зафіксовані випадки коронавірусу. Аби його перетнути, водіям довелося б бути на 14-денному карантині.
      • 31 березня українські водії понад 50 фур заявили про те, що стали фактично заблокованими без допомоги.
      • Як розповідали далекобійники кореспондентам 24 каналу, їх не випускали ні в магазин, ні в душ.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Реджеп Ердоган Транспорт Новини Туреччини Новини України Новини політики
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