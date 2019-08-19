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      Турцию охватили масштабные лесные пожары: фото

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      Масштабные лесные пожары охватили юг и запад Турции
      Масштабные лесные пожары охватили юг и запад Турции / cnnturk.com

      На западе и юге Турции вспыхнули лесные пожары. Самый масштабный пожар в районе Карабаглар, что на западе страны. Там огонь охватил более 100 гектаров леса.

      Для тушения огня задействованы вертолеты, пожарные, грейдеры и бульдозеры, сообщает издание CNN Turk.

      К слову: Ад на райских островах: на Канарах снова вспыхнули масштабные лесные пожары – фото и видео

      Спасателям пришлось полностью эвакуировать людей из некоторых населенных пунктов, рядом с которыми горит лес. Местных жителей также призывают не использовать дороги в районах пожара, поскольку это опасно и мешает движению пожарных машин.

      Лесные пожары в Турции: смотрите фото

       

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      Теги: Пожар Новости Турции
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