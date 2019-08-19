Турцию охватили масштабные лесные пожары: фото
На западе и юге Турции вспыхнули лесные пожары. Самый масштабный пожар в районе Карабаглар, что на западе страны. Там огонь охватил более 100 гектаров леса.
Для тушения огня задействованы вертолеты, пожарные, грейдеры и бульдозеры, сообщает издание CNN Turk.
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Спасателям пришлось полностью эвакуировать людей из некоторых населенных пунктов, рядом с которыми горит лес. Местных жителей также призывают не использовать дороги в районах пожара, поскольку это опасно и мешает движению пожарных машин.
Лесные пожары в Турции: смотрите фото
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