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      Ад на райских островах: на Канарах снова вспыхнули масштабные лесные пожары – фото и видео

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      На Канарах снова вспыхнули масштабные лесные пожары
      На Канарах снова вспыхнули масштабные лесные пожары / vectornews.net

      Канары уже больше недели страдают от масштабных лесных пожаров. Из-за этого власти страны объявили о вынужденной эвакуации. Следовательно, почти две тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

      Из-за чего возникли лесные пожары на Канарах? Огонь мог возникнуть из-за искры от сварочного аппарата, с которым работал 55-летний испанец. Его уже арестовали. На Канарах возникли пожары на третьем по величине острове – Гран-Канария – 10 августа. В тушении пожара принимали участие более 200 человек, 5 вертолетов, 5 других воздушных средств и гидроплан.

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      Почему пожары снова вспыхнули? Быстрому распространению стихии способствует сильный ветер и сухая погода. Например, сегодня столбики термометра достигают +38 градусов. При воспламенении огонь за несколько часов распространяется на сотни гектаров земли. Остров имеет оранжевый сигнал (значительный риск).

      "Я обеспокоен эволюцией лесного пожара на Канарских островах. Некоторые районы были выселены, а чрезвычайники упорно работают над этим контролем", – написал и.о. президента правительства Педро Санчес.

      По меньшей мере 250 пожарных, девять вертолетов и два самолета борются с пламенем вблизи города Валлесеко. Пожар за семь часов сжег около 500 гектаров земли.

       

      Отметим, что в МИД советуют украинцам воздержаться от посещения горных и лесных зон Канарских островов.

      В частности, консульство Украины в Малаге рекомендует украинцам пока не посещать такие муниципалитеты: Артенара, Гальдар и Техеда.

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      Теги: Пожар Жертвы МИД Украины
      Источник: 24 канал
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