Ад на райских островах: на Канарах снова вспыхнули масштабные лесные пожары – фото и видео

Канары уже больше недели страдают от масштабных лесных пожаров. Из-за этого власти страны объявили о вынужденной эвакуации. Следовательно, почти две тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Из-за чего возникли лесные пожары на Канарах? Огонь мог возникнуть из-за искры от сварочного аппарата, с которым работал 55-летний испанец. Его уже арестовали. На Канарах возникли пожары на третьем по величине острове – Гран-Канария – 10 августа. В тушении пожара принимали участие более 200 человек, 5 вертолетов, 5 других воздушных средств и гидроплан.

Читайте также: Страшный пожар бушует в Греции: новые фото и видео с места события

Почему пожары снова вспыхнули? Быстрому распространению стихии способствует сильный ветер и сухая погода. Например, сегодня столбики термометра достигают +38 градусов. При воспламенении огонь за несколько часов распространяется на сотни гектаров земли. Остров имеет оранжевый сигнал (значительный риск).

"Я обеспокоен эволюцией лесного пожара на Канарских островах. Некоторые районы были выселены, а чрезвычайники упорно работают над этим контролем", – написал и.о. президента правительства Педро Санчес.

Siguiendo con preocupación la evolución del #IFValleseco en Canarias. Varias zonas han sido desalojadas y efectivos de emergencias están trabajando intensamente para controlarlo.

Mi apoyo a todas las provincias que este verano están luchando contra #IIFF.

pic.twitter.com/JWsaK0lJjh — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 серпня 2019 р.

По меньшей мере 250 пожарных, девять вертолетов и два самолета борются с пламенем вблизи города Валлесеко. Пожар за семь часов сжег около 500 гектаров земли.

2000 Evacuations to Forest Fires Holiday Island of Gran Canaria... pic.twitter.com/pwp77ZUeOA — Gok News (@GokNews) 18 серпня 2019 р.

Residents and police watch as flames engulf the forested peaks of Valleseco on Spanish island of Gran Canaria

Desiree Martin pic.twitter.com/iN5wWqfRir — AFP news agency (@AFP) 18 серпня 2019 р.

Se solicita abstenerse de subir a la cumbre de #GranCanaria. Pueden seguir la información a través de @GranCanariaCab y los medios de comunicación.



No entorpezcan la actuación de los medios de extinción del #IFGranCanaria ‍♂️.



Ánimo y fuerza! pic.twitter.com/uCOEiMvtbF — AFMACAN (@AFMACAN2017) 18 серпня 2019 р.

"Evacúan a más de cuatro mil personas por incendio en Gran Canaria" https://t.co/Rl1yNz0uDA — Maria Teresa Martin (@maitechu943) 18 серпня 2019 р.

Отметим, что в МИД советуют украинцам воздержаться от посещения горных и лесных зон Канарских островов.

В частности, консульство Украины в Малаге рекомендует украинцам пока не посещать такие муниципалитеты: Артенара, Гальдар и Техеда.