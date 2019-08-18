Ад на райских островах: на Канарах снова вспыхнули масштабные лесные пожары – фото и видео
Канары уже больше недели страдают от масштабных лесных пожаров. Из-за этого власти страны объявили о вынужденной эвакуации. Следовательно, почти две тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.
Из-за чего возникли лесные пожары на Канарах? Огонь мог возникнуть из-за искры от сварочного аппарата, с которым работал 55-летний испанец. Его уже арестовали. На Канарах возникли пожары на третьем по величине острове – Гран-Канария – 10 августа. В тушении пожара принимали участие более 200 человек, 5 вертолетов, 5 других воздушных средств и гидроплан.
Читайте также: Страшный пожар бушует в Греции: новые фото и видео с места события
Почему пожары снова вспыхнули? Быстрому распространению стихии способствует сильный ветер и сухая погода. Например, сегодня столбики термометра достигают +38 градусов. При воспламенении огонь за несколько часов распространяется на сотни гектаров земли. Остров имеет оранжевый сигнал (значительный риск).
"Я обеспокоен эволюцией лесного пожара на Канарских островах. Некоторые районы были выселены, а чрезвычайники упорно работают над этим контролем", – написал и.о. президента правительства Педро Санчес.
По меньшей мере 250 пожарных, девять вертолетов и два самолета борются с пламенем вблизи города Валлесеко. Пожар за семь часов сжег около 500 гектаров земли.
Отметим, что в МИД советуют украинцам воздержаться от посещения горных и лесных зон Канарских островов.
В частности, консульство Украины в Малаге рекомендует украинцам пока не посещать такие муниципалитеты: Артенара, Гальдар и Техеда.