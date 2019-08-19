Туреччину охопили масштабні лісові пожежі: фото
На заході та півдні Туреччини спалахнули лісові пожежі. Наймасштабніша пожежа в районі Карабаглар, що на заході країни. Там вогонь охопив понад 100 гектарів лісу.
Для гасіння вогню задіяні вертольоти, пожежні авто, грейдери та бульдозери, повідомляє видання CNN Turk.
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Рятувальникам довелося повністю евакуювати людей з деяких населених пунктів, поряд з якими горить ліс. Місцевих також закликають не використовувати дороги в районах пожежі, оскільки це небезпечно та заважає рухові пожежних машин.
Лісові пожежі у Туреччині: дивіться фото
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