Туреччину охопили масштабні лісові пожежі: фото

На заході та півдні Туреччини спалахнули лісові пожежі. Наймасштабніша пожежа в районі Карабаглар, що на заході країни. Там вогонь охопив понад 100 гектарів лісу.

Для гасіння вогню задіяні вертольоти, пожежні авто, грейдери та бульдозери, повідомляє видання CNN Turk. До слова: Пекло на райських островах: на Канарах знову спалахнули масштабні лісові пожежі – фото та відео Рятувальникам довелося повністю евакуювати людей з деяких населених пунктів, поряд з якими горить ліс. Місцевих також закликають не використовувати дороги в районах пожежі, оскільки це небезпечно та заважає рухові пожежних машин. Лісові пожежі у Туреччині: дивіться фото