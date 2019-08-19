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      Туреччину охопили масштабні лісові пожежі: фото

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      Масштабні лісові пожежі охопили південь та захід Туреччини
      Масштабні лісові пожежі охопили південь та захід Туреччини / cnnturk.com

      На заході та півдні Туреччини спалахнули лісові пожежі. Наймасштабніша пожежа в районі Карабаглар, що на заході країни. Там вогонь охопив понад 100 гектарів лісу.

      Для гасіння вогню задіяні вертольоти, пожежні авто, грейдери та бульдозери, повідомляє видання CNN Turk.

      До слова: Пекло на райських островах: на Канарах знову спалахнули масштабні лісові пожежі – фото та відео

      Рятувальникам довелося повністю евакуювати людей з деяких населених пунктів, поряд з якими горить ліс. Місцевих також закликають не використовувати дороги в районах пожежі, оскільки це небезпечно та заважає рухові пожежних машин.

      Лісові пожежі у Туреччині: дивіться фото

       

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      Теги: Пожежа Новини Туреччини
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