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      Турецкая компания начала строить солнечную электростанцию в Хмельницкой области

      8 Читати новину українською
      Илюстративное фото
      Илюстративное фото / Фото из открытых источников

      Турецкий Emsolt Investments holdings Ltd. начала строительство солнечной электростанции мощностью 11 мегаватт в Хмельницкой области и планирует расширить проект.

      Портал Abcnews отметил, что такая информация была озвучена во время встречи председателя Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергея Савчука с представителями компании в пятницу.

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      На встрече стороны обсудили перспективы инвестирования в солнечную электростанцию и биогазовые установки. Турецкий Emsolt в 2017 году предложила проекты по строительству СЭС в Украине общей мощностью в 100 мегаватт. На данный момент компания строит станции в Житомирской и Хмельницкой областях общей мощностью около 20 мегаватт.

      Какова ситуация в области возобновляемой энергетики Украины?В последние годы рынок возобновляемой энергетики в Украине стремительно развивается. Зарубежные компании инвестируют большие суммы в строительство новых солнечных и ветряных электростанций. Заключают соглашения о сотрудничестве с государственными предприятиями и частным сектором. В частности, недавно в Виннице открыли отечественный завод по изготовлению солнечных панелей номинальная мощность которых равна от 270 до 370 Вт. Это означает, что отныне Украина сможет производить 100 процентов составляющих солнечных электростанций и обеспечивать внутренний рынок. Панели планируют продавать, как промышленным, так и бытовым пользователям.

      Также в январе норвежская компания Scatec Solar сообщила о намерении вложить в строительство СЭС мощностью 150 мегаватт в Николаевской области 180 миллионов евро. В июле 2018 году компания подписала соглашение с киевской компанией Rengy Development о совместном строительстве СЭС в Николаевской области мощностью 47 мегаватт за 52 миллиона евро. Сейчас же она занимается подготовкой к строительству новой СЭС в Херсонской области, которое начнется в марте. Мощность электростанции составит 50 мегаватт.

      В течение 2018 сайт 24 канала опубликовал серию статей о том, как правильно подготовить документы, взять кредит и установить дома солнечную электростанцию, сколько она должна зарабатывать и или сбываются прогнозы... В этом материале вашему вниманию – итоги работы СЭС за первые полные 12 месяцев.

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      Теги: Возобновляемая энергетика Солнечная энергетика Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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