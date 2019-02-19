03:26
19 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, 18 лютого
      Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка
      Вєсті.UA
      19:15, 18 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      Турецька компанія почала будувати сонячну електростанцію на Хмельниччині

      84 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Турецька Emsolt Investments holdings Ltd розпочала будівництво сонячної електростанції потужністю 11 мегават в Хмельницькій області і планує розширити проект.

      Портал Abcnews зазначив, що така інформація була озвучена під час зустрічі голови Держагентства з енергоефективності та енергозбереження Сергія Савчука з представниками компанії в п'ятницю.

      Читайте також: Одна з європейських країн інвестує в українську енергетику 800 мільйонів доларів

      На зустрічі сторони обговорили перспективи інвестування в сонячну електростанцію і біогазові установки. Турецька Emsolt у 2017 році запропонувала проекти з будівництва СЕС в Україні загальною потужністю в 100 мегават. На даний момент компанія будує станції в Житомирській і Хмельницькій областях загальною потужністю близько 20 мегават.

      Яка ситуація у галузі відновлюваної енергетики України?Протягом останніх років ринок відновлюваної енергетики в Україні стрімко розвивається. Закордонні компанії інвестують великі суми у побудову нових сонячних та вітряних електростанцій. Укладають угоди про співпрацю з державними підприємствами та приватним сектором. Зокрема нещодавно у Вінниці відкрили вітчизняний завод з виготовлення сонячних панелей номінальна потужність яких дорівнює від 270 до 370 Вт.  Це означає, що відтепер Україна зможе виготовляти 100 відсотків складових сонячних електростанцій та забезпечувати внутрішній ринок. Панелі планують продавати, як промисловим, так і побутовим користувачам.

      Також у січні норвезька компанія Scatec Solar повідомила про намір вкласти у будівництво СЕС потужністю 150 мегават в Миколаївській області 180 мільйонів євро. У липні 2018 року компанія підписала угоду з київською компанією Rengy Development про спільне будівництво СЕС у Миколаївській області потужністю 47 мегават за 52 мільйони євро. Зараз же вона займається підготовкою до будівництва нової СЕС на Херсонщині, яке розпочнеться у березні. Потужність електростанції становитиме 50 мегават.

      Протягом 2018 року сайт 24 каналу опублікував серію статей про те, як правильно підготувати документи, взяти кредит і встановити вдома сонячну електростанцію, скільки вона має заробляти і чи збуваються прогнози… У цьому матеріалі до вашої уваги – підсумки роботи СЕС за перші повні 12 місяців.

      blog_ava
      Порно на засіданні облради у Кропивницькому: з місцевим високопосадовцем стався гучний конфуз
      18 лютого
      1836
      Теги: Новини України Сонячна енергетика Відновлювана енергетика
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      сьогодні , 00:00 "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      Іван Яковина 377
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      18 лютого , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      18 лютого , 23:00 Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      Тетяна Мартинюк 653
      Головні новини 18 лютого: "азовський" пакет санкцій проти РФ і переможні новини з фронту
      18 лютого , 22:14 Головні новини 18 лютого: "азовський" пакет санкцій проти РФ і переможні новини з фронту
      1832
      Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      18 лютого , 22:05 Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      Наталія Лебідь 1040
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук