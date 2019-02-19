Турецька компанія почала будувати сонячну електростанцію на Хмельниччині

Турецька Emsolt Investments holdings Ltd розпочала будівництво сонячної електростанції потужністю 11 мегават в Хмельницькій області і планує розширити проект.

Портал Abcnews зазначив, що така інформація була озвучена під час зустрічі голови Держагентства з енергоефективності та енергозбереження Сергія Савчука з представниками компанії в п'ятницю.

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На зустрічі сторони обговорили перспективи інвестування в сонячну електростанцію і біогазові установки. Турецька Emsolt у 2017 році запропонувала проекти з будівництва СЕС в Україні загальною потужністю в 100 мегават. На даний момент компанія будує станції в Житомирській і Хмельницькій областях загальною потужністю близько 20 мегават.

Яка ситуація у галузі відновлюваної енергетики України?Протягом останніх років ринок відновлюваної енергетики в Україні стрімко розвивається. Закордонні компанії інвестують великі суми у побудову нових сонячних та вітряних електростанцій. Укладають угоди про співпрацю з державними підприємствами та приватним сектором. Зокрема нещодавно у Вінниці відкрили вітчизняний завод з виготовлення сонячних панелей номінальна потужність яких дорівнює від 270 до 370 Вт. Це означає, що відтепер Україна зможе виготовляти 100 відсотків складових сонячних електростанцій та забезпечувати внутрішній ринок. Панелі планують продавати, як промисловим, так і побутовим користувачам.



Також у січні норвезька компанія Scatec Solar повідомила про намір вкласти у будівництво СЕС потужністю 150 мегават в Миколаївській області 180 мільйонів євро. У липні 2018 року компанія підписала угоду з київською компанією Rengy Development про спільне будівництво СЕС у Миколаївській області потужністю 47 мегават за 52 мільйони євро. Зараз же вона займається підготовкою до будівництва нової СЕС на Херсонщині, яке розпочнеться у березні. Потужність електростанції становитиме 50 мегават.



Протягом 2018 року сайт 24 каналу опублікував серію статей про те, як правильно підготувати документи, взяти кредит і встановити вдома сонячну електростанцію, скільки вона має заробляти і чи збуваються прогнози… У цьому матеріалі до вашої уваги – підсумки роботи СЕС за перші повні 12 місяців.