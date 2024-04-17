В разговоре с 24 Каналом политолог Игорь Рейтерович предположил, могли бы такие "мирные инициативы" быть выгодны непосредственно Турции.

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Не мирные инициативы

Россия не прекращает активно воевать не только на фронте, но и в информационном пространстве. Поэтому продолжает делать информационные вбросы, которые ей выгодны.

"То, что Турция могла дать согласие, чтобы она в этом фигурировала, – вполне возможная история. Потому что она хочет играть роль не только регионального лидера, но лидера с претензией на определенные глобальные процессы. Посредничество в российско-украинской войне для Эрдогана оно является очень выгодным, потому что он с одной стороны осторожно поддерживает Украину, территориальную целостность государственный суверенитет. А с другой стороны мы же прекрасно знаем, какие у него отношения с Россией", – сказал Рейтерович.

Поэтому, по словам политолога, такая история может быть выгодна непосредственно Эрдогану. Он привлекает к себе внимание и в случае чего оставляет возможности для определенного маневра.

"Если действительно начнут какие-то варианты рассматривать, среди них будет предложен в качестве вот этого мостика между странами, например, Стамбул или Анкара. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим очень много разных планов с разными названиями, но ни одна страна не будет брать за них прямую ответственность. Но все будут смотреть на реакцию, и какое будет отношение в соответствии с этими планами", – добавил Рейтерович.

Заметим, Михаил Подоляк в своем комментарии ранее отмечал, что "нет никаких альтернативных "мирных планов", которые предусматривают "не/проигрыш России"". Есть президентская Формула мира, которая основывается на основных пунктах, среди которых – Россия должна полностью выйти с территории Украины.

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