В розмові з 24 Каналом політолог Ігор Рейтерович припустив, чи могли б такі "мирні ініціативи" бути вигідні безпосередньо Туреччині.

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Не мирні ініціативи

Росія не припиняє активно воювати не лише на фронті, але й у інформаційному просторі. Тому продовжує робити інформаційні вкиди, які їй вигідні.

"Те, що Туреччина могла дати згоду, аби вона у цьому фігурувала, – цілком можлива історія. Тому що вона хоче грати роль не тільки регіонального лідера, але лідера з претензією на певні глобальні процеси. Посередництво в російсько-українській війні для Ердогана воно є дуже вигідними, тому що він з одного боку застережно підтримує Україну, територіальну цілісність державний суверенітет. А з іншого боку ми ж прекрасно знаємо, які в нього відносини з Росією", – сказав Рейтерович.

Тому, за словами політолога, така історія може бути вигідна безпосередньо Ердогану. Він привертає до себе увагу і у разі чого залишає можливості для певного маневру.

"Якщо дійсно почнуть якісь варіанти розглядати, серед них буде запропонований у якості ось цього містка між країнами, наприклад, Стамбул чи Анкара. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо дуже багато різних планів з різними назвами, але жодна країна не братиме за них пряму відповідальність. Але всі дивитимуться на реакцію, і яке буде ставлення відповідно до цих планів", – додав Рейтерович.

Зауважимо, Михайло Подоляк у своєму коментарі раніше наголошував, що "немає жодних альтернативних "мирних планів", які передбачають "не/програш Росії"". Є президентська Формула миру, яка ґрунтується на основних пунктах, серед яких – Росія має повністю вийти з території України.

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