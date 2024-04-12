Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що тут працює стандартне російське ІПСО. Також він додав, що про подібні викиди інформації політтехнолог та його колеги будуть обговорювати із союзниками.

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Реакція президента України

Офіс президента України вже заявив про те, що цей "мирний план" є російською пропагандою та немає альтернативних варіантів завершення війни, крім Формули миру, яку запропонував Володимир Зеленський.

Чому з'явився "мирний план"

Російська пропаганда, за словами Тизенгаузена, поширює багато подібних "планів". Все це відбувається через 4 причини:

обговорення пунктів "мирних планів" – це підняття дискусії. На думку Тизенгаузена, можна розповідати про "хороші" плани та абсолютно "неприйнятні" ("Пів України забирає Путін і т.д."). Тоді люди обирають менш страшний план;

– це підняття дискусії. На думку Тизенгаузена, можна розповідати про "хороші" плани та абсолютно "неприйнятні" ("Пів України забирає Путін і т.д."). Тоді люди обирають менш страшний план; виділення пунктів – лідери думок обирають певні пункти і без перевірки на правдивість обговорюють цей план на "прийнятність";

– лідери думок обирають певні пункти і без перевірки на правдивість обговорюють цей план на "прийнятність"; показ несуб'єктності України – йдеться про те, що, мовляв, Україна не має власної думки, а Туреччина, буцімто, ще з кимось розробила "мирний план";

йдеться про те, що, мовляв, Україна не має власної думки, а Туреччина, буцімто, ще з кимось розробила "мирний план"; несуб’єктність українського народу – це є один з елементів російського ІПСО, мовляв, за спинами українців вже все вирішили, а українці нічого не зробили.

За словами політтехнолога, в таких інформаційно-психологічних операцій є набагато більше цілей.

У нас буде дискусія на цю тему зі шведськими колегами, де будуть розкладати всі напрямки, за якими працює російське ІПСО, їх є дуже велика кількість

– підкреслив Тизенгаузен.

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