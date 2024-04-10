У середу, 10 квітня, у Херсонській ОВА заявили про чергову інформаційно-психологічну операцію ворога, закликавши не піддаватися пропаганді. Загарбники дезінформують, що збираються захопити правий берег Херсонщини.

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Чергова ІПСО росіян

Уже вже не вперше, коли інформаційні ресурси Кремля лякають українців "масштабним наступом". Влада Херсонщини констатує, що ситуація в області – під повним контролем Сил оборони, і українські воїни готові дати відсіч ворогу.

Як і в усі минулі рази, коли окупанти поширювали подібну дезінформацію, вони знову брешуть. А правда – проста. На Херсонщині на загарбників чекає тільки смерть. Як на правому, так і на лівому березі,

– наголошують у Херсонській ОВА.



Як не піддаватися на ІПСО росіян / Інфографіка 24 Каналу

У повідомленні Генштабу від 10 квітня йдеться про те, що окупантам не вдається вибити українських військових з плацдармів на лівобережжі Херсонської області. Це ще одна підстава стверджувати: повідомлення про наступ на правий берег – фейк.

Протягом доби ворог здійснив 5 атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області,

– пишуть у командуванні ЗСУ.

Крім того, у Генеральному штабі зазначають, що протягом доби Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них:

Берислав;

Іванівка;

Новотягинка.

Яка ситуацію на лінію фронту в Херсонській області: дивіться на карті від DeepState

Зверніть увагу! Також Інститут вивчення війни повідомляв, що станом на 9 квітня на лівому березі Херсонської області тривали позиційні бої дії, зокрема районі Кринків. Аналітики не знайшли підтверджених будь-яких змін лінії зіткнення.

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Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк запевняла цими днями, що під час спроб вибити українські війська з лівобережжя російські війська вдаються до різноманітних тактик. За її словами, окупанти здійснюють до 6 штурмів на добу, але успіху не мають. Внаслідок відповідних спроб наступів загарбники втрачають близько 60% особового складу.