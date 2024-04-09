Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що упродовж останніх днів збільшилась кількість штурмових дій з боку окупантів. Вони йдуть невеликими групами.

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Дуже допомагають FPV-дрони

Як наголосив Братчук, зараз йде війна FPV-дронів та РЕБу. Ці засоби допомагають відбивати атаки окупантів.

Атаки ворога провалюються і через те, що дуже вдало діють наші підрозділи безпілотних апаратів, які саме цими дронами завдають значних втрат ворогу. Сьогодні було фактично дві штурмові дії. Росіяни зазнали втрат і відступили. Жаліються, що українські FPV-дрони дошкуляють їм,

– сказав Братчук.

Попри це, окупанти не планують припинити свої атаки. Вони і надалі будуть виконувати штурмові дії, аби відкинути українські підрозділи з лівобережжя Херсонщини. Також на цьому напрямку активно діє українська артилерія, яка вибиває ворожі артилерійські системи.

Ситуація на фронті: коротко