Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что на протяжении последних дней увеличилось количество штурмовых действий со стороны оккупантов. Они идут небольшими группами.

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Очень помогают FPV-дроны

Как отметил Братчук, сейчас идет война FPV-дронов и РЭБа. Эти средства помогают отражать атаки оккупантов.

Атаки врага проваливаются и потому, что очень удачно действуют наши подразделения беспилотных аппаратов, которые именно этими дронами наносят значительные потери врагу. Сегодня было фактически два штурмовых действия. Россияне понесли потери и отступили. Жалуются, что украинские FPV-дроны донимают их,

– сказал Братчук.

Несмотря на это, оккупанты не планируют прекратить свои атаки. Они и в дальнейшем будут выполнять штурмовые действия, чтобы отбросить украинские подразделения с левобережья Херсонщины. Также на этом направлении активно действует украинская артиллерия, которая выбивает вражеские артиллерийские системы.

Ситуация на фронте: кратко