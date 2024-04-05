Раніше неодноразово повідомляли про знущання російських загарбників з українських військовополонених. Наразі ж Дмитро Лубінець вочевидь знайшов рішення стосовно перевірки умов перебування наших захисників та захисниць, які перебувають у полоні Росії.

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Важливий для України результат

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ввечері 5 квітня повідомив важливу новину. Український посадовець наголосив, що цей важливий шлях було розпочато за ініціативи нашої держави.

Як Омбудсман, я запросив Шерефа Малкоча відвідати російських військовополонених в Україні, а також здійснити зустріч з родинами українських оборонців і цивільних,

– розповів він.

Повідомляється, що відтепер головний омбудсман Туреччини працюватиме над тим, щоб відвідати українських полонених у Росії, а також зафіксувати умови їхнього утримання на території країни-агресорки.

Водночас триває врегулювання питання стосовно передачі речей та листів для захисників та захисниць, що перебувають у полоні російських загарбників.

"Це надзвичайно важливо для України й ми очікуватимемо результат", – додав Лубінець.

Російські окупанти знущаються з українських військовополонених

Раніше незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні наголосила на тому, що Росія катує військових та навіть цивільних полонених українців. У своїй доповіді Комісія зосередила свою увагу на випадках катування українських військовополонених та описала моторошне поводження із ними в декількох місцях позбавлення волі на території Росії.

Повідомляється, що у Росії тортури над військовополоненими вчиняли члени підрозділів "спецназу" Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації (ФСВП), і штатний персонал цієї служби, які є тюремними охоронцями.

Один український військовослужбовець, якого окупанти утримували під вартою та піддавали тортурам у декількох місцях позбавлення волі, розповів про свій досвід перебування у виправній колонії у місті Донський Тульської області. Там його постійно катували.

Солдат сказав, що в колонії втратив будь-яку надію і волю до життя і намагався накласти на себе руки, але злочинці почали його бити. Після звільнення з полону військовослужбовця госпіталізовували 36 разів.