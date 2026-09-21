Турецкие трубы из российского металла вытесняют наших производителей, – Метинвест

Импорт из Турции усиливает давление на украинских производителей металлопродукции. В частности, речь идет о трубах, рулонном прокате и арматуре.

Как отметил операционный директор группы Метинвест Александр Мироненко в интервью Forbes Ukraine, для производства турецкой продукции используются российские полуфабрикаты. Проблема уже ощущается и на рынке Украины.

Турецкий металл усиливает конкуренцию на украинском рынке

Сегодня Украина наращивает импорт труб из Турции. По мнению представителя Метинвеста, фактически речь идет о закупке продукции, изготовленной из российского металла, ведь турецкие производители используют дешевую заготовку из российской стали для производства рулонного проката

Это означает, что Украина покупает российский металл, потому что турки прокатывают рулон из дешевого российского слитка,

– пояснил он.

Турецкая продукция усиливает давление на украинских производителей сразу в нескольких сегментах – труб, рулонного проката и арматуры.

В то же время Европейский Союз ограничивает доступ украинской стали на свой рынок, тогда как для российской продукции сохраняются возможности экспорта.

Почему украинским производителям сложнее конкурировать?

Александр Мироненко обратил внимание на медленное применение Украиной инструментов торговой защиты. Пока ЕС и США оперативно реагируют на демпинговый импорт и защищают собственных производителей, в Украине соответствующие решения по защите внутреннего рынка могут согласовываться годами.

Впрочем, украинские предприятия обладают потенциалом для наращивания производства внутри страны. В частности, "Интерпайп" мог бы увеличить выпуск труб, заменив часть турецкого импорта, тогда как "Запорожсталь" могла бы поставлять больше проката для их производства.

Европа почему-то пытается защититься в первую очередь за счет Украины. Российские полуфабрикаты как покупали, так и покупают. Это политика двойных стандартов,

– заявил он.

В то же время украинские производители в большей степени ориентируются на европейский рынок. Из-за блокировки морских портов и высоких логистических затрат альтернативные направления экспорта для них остаются экономически невыгодными.

На этом фоне дополнительным вызовом для отрасли становится ситуация, когда украинская металлопродукция имеет ограниченный доступ к рынку ЕС, а дешевый металл российского происхождения, переработанный в Турции, продолжает с ней конкурировать.

Ранее Федерация металлургов призвала Украину активнее использовать антидемпинговые механизмы в отношении турецкой металлопродукции. Представители отрасли указывали на возможную связь между ценовым преимуществом турецких производителей и использованием ими дешевого российского сырья.

В Федерации металлургов считают, что увеличение такого импорта может иметь более широкие последствия для украинской экономики. В частности, речь идет о снижении загрузки отечественных предприятий, сокращении рабочих мест и потенциальном уменьшении налоговых поступлений.