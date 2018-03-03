Турецкие самолеты нанесли авиаудар по проправительственным сирийским силам, 36 погибших
Турецкие самолеты нанесли авиаудары в северо-западном сирийском регионе Африн. В результате погибли по меньшей мере 36 сирийских бойцов, которые поддерживают местных курдов.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.
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"Сирийский центр по правам человека заявил, что удары произошли в районе Кафр Янна и были третьим подобным рейдом менее чем за 48 часов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сирийское правительство направило в Африн своих бойцов через месяц после начала турецкой операции, после того, как курды обратились за помощью.
Турецкие силы контролируют более 20% анклава после захвата района Райо северо-западнее Африна в субботу. Они также захватили стратегическую гору на северо-востоке анклава.
Африн контролируется курдскими "Отрядами Народной самообороны" (YPG), которые Анкара считает "террористическим" продолжением Рабочей партии Курдистана.