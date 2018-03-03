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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Турецькі літаки завдали авіаудар по проурядових сирійських силах, 36 загиблих

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Турецькі літаки завдали авіаудар по проурядових сирійських силах
Турецькі літаки завдали авіаудар по проурядових сирійських силах / ілюстративне фото

Турецькі літаки завдали авіаудари в північно-західному сирійському регіоні Афрін. В результаті загинули щонайменше 36 сирійських бійців, які підтримують місцевих курдів.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на AFP.

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"Сирійський центр з прав людини заявив, що удари відбулися в районі Кафр Янна і були третім подібним рейдом менш ніж за 48 годин", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сирійський уряд направив до Афріна своїх бійців через місяць після початку турецької операції, після того, як курди звернулися за допомогою.

Турецькі сили контролюють більше 20% анклаву після захоплення району Райо на північний захід від Афріна в суботу. Вони також захопили стратегічну гору на північному сході анклаву.

Афрін контролюється курдськими "Загонами народної самооборони" (YPG), які Анкара вважає "терористичним" продовженням Робочої партії Курдистану.

Джерело: 24 Канал
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