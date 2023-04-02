Целевая дальность полета ракеты составила 140 километров. Ракета нанесла четкий удар с расстояния 140 километров во время испытательной стрельбы ракетой национальной разработки IHA-230.

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Турецкий БПЛА поразил цель на расстоянии 140 километров

БПЛА поднялся в воздух в центре, находящемся в Чорлу, провинции Текирдаг. Цель была поражена в районе Синопа в Черноморском регионе. После этого БПЛА с украинским двигателем успешно приземлился в Чорлу.

Технический директор компании Baykar Makinа Сельчук Байрактар сказал, что это было первое в Турции испытание стрельбы сверхзвуковой управляемой ракетой.

На турецком беспилотнике Akinci испытали ракету IHA-230: видео

Ракета позволяет наносить удар, не залетая в зону ПВО противника

Украинский военный портал Defence Express отмечает, что во время первого испытательного пуска ракеты, состоявшегося в декабре 2022 года, ракета, запущенная с высоты 7 600 метров, пролетела 100 километров и успешно поразила цель.

Ракета IHA-230 разработана и выпущена турецкой компанией Roketsan. Эта ракета может уничтожать цели на расстояниях от 20 до 150 километров. Такая дальность позволяет в ряде случаев наносить удары, не залетая в зону противовоздушной обороны противника.

Генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар в интервью Укринформу рассказывал, что на БПЛА Akinci на разных версиях этого боевого беспилотника стоят разные по мощности двигатели украинского производства.

В частности, речь идет о двигателях производства ГП "Ивченко-прогресс" и АТ "Мотор Сич".

Демонстрация первого прототипа БПЛА Akinci состоялась в 2018 году. Два двигателя украинского производства должны обеспечить полет на высоте более 12 километров. Дрон имеет размах крыла 20 метров, заявленная продолжительность полета – до 24 часов.