Цільова дальність польоту ракети становила 140 кілометрів. Ракета "завдала точного удару з відстані 140 кілометрів під час випробувальної стрільби ракетою національної розробки IHA-230.

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Турецький БпЛА уразив ціль на відстані 140 кілометрів

БпЛА піднявся у повітря в центрі, що знаходиться в Чорлу, провінції Текірдаг. Ціль була уражена в районі Сінопа, що в Чорноморському регіоні. Після цього БпЛА з українським двигуном успішно приземлився в Чорлу.

Технічний директор компанії Baykar Makinа Сельчук Байрактар сказав, що це було перше в Туреччині випробування стрільби надзвуковою керованою ракетою.

На турецькому безпілотнику Akinci випробували ракету IHA-230: відео

Ракета дає змогу завдавати удару, не залітаючи в зону ППО противника

Український військовий портал Defence Express зазначає, що під час першого випробувального пуску ракети, який відбувся у грудні 2022 року ракета, запущена з висоти 7 600 метрів, пролетіла 100 кілометрів та успішно уразила ціль.

Ракету İHA-230 розроблено та випущено турецькою компанією Roketsan. Ця ракета може знищувати цілі на відстанях від 20 до 150 кілометрів. Така дальність дозволяє у низці випадків завдавати ударів, не залітаючи в зону протиповітряної оборони противника.

Генеральний директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар в інтерв'ю Укрінформу розповідав, що на БпЛА Akinci на різних версіях цього бойового безпілотника стоять різні за потужністю двигуни українського виробництва.

Зокрема, йдеться про двигуни виробництва ДП "Івченко-прогрес" та АТ "Мотор Січ".

Демонстрація першого прототипу БпЛА Akıncı відбулася у 2018 році. Два двигуни українського виробництва повинні забезпечити політ на висоті понад 12 кілометрів. Дрон має розмах крила 20 метрів, заявлена тривалість польоту – до 24 годин.