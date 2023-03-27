Фото з новим безпілотником-винищувачем президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган опублікував на своїй сторінці у твітері. Замість тексту до світлини турецький лідер просто додав прапор країни.

Цікаво Безпілотник Bayraktar Kızılelma здійснив випробувальний політ: вражаюче відео

Що відомо про Bayraktar Kızılelma

Bayraktar Kızılelma – реактивний надзвуковий малопомітний палубний БпЛА, який розробляється турецькою компанією Baykar Makina.

Перше випробування безпілотника-винищувача відбулося 14 грудня 2022 року і воно було успішним.

Завдяки українському мотору Bayraktar Kızılelma може розвивати швидкість до 800 кілометрів на годину. Загальна тривалість польоту – 5 годин, а максимальна висота, на яку може піднятися Bayraktar Kızılelma – 12 кілометрів.

Bayraktar Kızılelma виготовлятимуть в Україні