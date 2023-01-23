23 січня відбулися другі льотні випробування безпілотного винищувача Baykar Kızılelma. Проте це був перший повноцінний політ.
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Випробування минули успішно
Співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар написав, що випробування цього БпЛА минули успішно.
Bayraktar Kızılelma успішно завершив свої другі льотні випробування,
– написав Байрактар.
Турецький безпілотник з українським двигуном: характеристики Baykar Kızılelma
- Baykar Kızılelma (MIUS) оснащений одним турбореактивним двигуном і має максимальну злітну масу понад 5,5 тонни, з яких понад 1 500 кілограмів припадає на його корисне навантаження й навантаження боєприпасів до 1 тони. Загальна тривалість польоту – 5 годин
- Baykar Kızılelma MIUS-A буде близький до надзвукової швидкості, на ньому встановлений український двигун від компанії "Мотор Січ "АІ-25ТЛТ. Натомість потужніша версія, MIUS-B буде надзвуковою і матиме 2 двигуни: український АІ-322Ф і турецький TEI TF-6000.
- MIUS-B матиме у 2,5 раза потужніший двигун, що істотно відрізняє його за технічними характеристиками від MIUS-A.
Нагадаємо, у вересні Володимир Зеленський у Києві прийняв Халука Байрактар, вони обговорили відкриття заводу "Байкар" в Україні. Президент вручив Байрактару орден "За заслуги" І ступеня.