23 января прошли вторые летные испытания беспилотного истребителя Baykar Kızılelma. Однако это был первый полноценный полет.

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Испытания прошли успешно

Справка. Bayraktar Kızılelma – реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный БпЛА, разрабатываемый турецкой компанией Baykar Makina

Совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар написал, что испытания этого БПЛА прошли успешно.

Bayraktar Kızılelma успешно завершил свои вторые летные испытания,

– написал Байрактар.

Турецкий беспилотник с украинским двигателем: характеристики Baykar Kızılelma

Baykar Kızılelma (MIUS) оснащен одним турбореактивным двигателем и имеет максимальную взлетную массу более 5,5 тонны, из которых более 1 500 килограммов приходится на его полезную погрузку и погрузку боеприпасов до 1 тонны. Длительность полета – 5 часов.

Baykar Kızılelma MIUS-A будет близок к сверхзвуковой скорости, на нем установлен украинский двигатель от компании "Мотор Сич" АИ-25ТЛТ. Более мощная версия, MIUS-B будет сверхзвуковой и будет иметь 2 двигателя: украинский АИ-322Ф и турецкий TEI TF-6000.

MIUS-B будет в 2,5 раза более мощным двигателем, что существенно отличает его по техническим характеристикам от MIUS-A.

Напомним, в сентябре Владимир Зеленский в Киеве принял Халука Байрактар, они обсудили открытие завода "Байкар" в Украине. Президент вручил Байрактару орден "За заслуги" I степени.