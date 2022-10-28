О сроках окончания работ 27 октября сообщил генеральный директор Халук Байрактар ​​в кулуарах оборонной выставки SAHA в Стамбуле.

Внимание На заводе Baykar в Украине хотят производить новый беспилотный истребитель

Справка. Согласно соглашению между Турцией и Украиной, которое было подписано еще перед вторжением России 24 февраля, Baykar согласился построить свой второй производственный завод в Украине

Второй завод предприятия, как ожидается, будет производить беспилотники Bayraktar TB2, Akıncı и Kızılelma.

Гендиректор подчеркнул, что планы реализуются несмотря на некоторые препятствия, созданные вторжением России.

Наш план продвигается вперед. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования окончена. И мы будем двигаться собственно к строительству. В течение двух лет мы хотели бы это закончить

– заявил Халук Байрактар.

Журналисты заметили, что Baykar стала широко известна своими беспилотниками, успешно противодействующими российским силам. Эти беспилотники сыграли немаловажную роль в защите Украины от бронетехники и зенитных систем российской армии в первые недели полномасштабной войны.

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Компания использует украинские двигатели

Отметим, что Украина занимает важное место в цепочке поставок Baykar, особенно с новым тяжелым беспилотником Akinci и беспилотным истребителем Kizilelma или Golden Apple (на стадии разработки).

Оба используют украинские двигатели от предприятий "Мотор Сечь" и Запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" имени академика Ивченко.

На тему Будущий завод по производству Bayraktar в Украине: как он будет выглядеть

В сентябре Владимир Зеленский в Киеве принял Халука Байрактара, они обсудили открытие завода "Байкар" в Украине. Президент вручил Байрактару орден "За заслуги" I степени.