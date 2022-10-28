Про терміни закінчення робіт 27 жовтня повідомив генеральний директор Халук Байрактар ​​у кулуарах оборонної виставки SAHA у Стамбулі.

Увага На заводі Baykar в Україні хочуть виробляти новий безпілотний винищувач

Довідка. Згідно з угодою між Туреччиною та Україною, яка була підписана ще перед вторгненням Росії 24 лютого, Baykar погодився побудувати свій другий виробничий завод в Україні

Другий завод підприємства, як очікується, вироблятиме безпілотники Bayraktar TB2, Akıncı та Kızılelma.

Гендиректор наголосив, що плани реалізуються, попри деякі перешкоди, створені вторгненням Росії.

Наш план просувається вперед. Зараз у нас є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва. Упродовж двох років ми хотіли б це закінчити

– заявив Халук Байрактар.

Журналісти зауважили, що Baykar стала широко відома своїми безпілотниками, які успішно протидіють російським силам. Ці безпілотники відіграли важливу роль у захисті України від бронетехніки й зенітних систем російського війська у перші тижні повномасштабної війни.

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Компанія використовує українські двигуни

Зауважимо, що Україна займає важливе місце в ланцюжку поставок Baykar, особливо з новим важким безпілотником Akinci й безпілотним винищувачем Kizilelma, або Golden Apple (на стадії розробки).

Обидва використовують українські двигуни від підприємств "Мотор Січ" та Запорізького машинобудівного конструкторського бюро "Прогрес" імені академіка О. Івченка.

До теми Майбутній завод з виробництва Bayraktar в Україні: який він матиме вигляд

У вересні Володимир Зеленський у Києві прийняв Халука Байрактар, вони обговорили відкриття заводу "Байкар" в Україні. Президент вручив Байрактару орден "За заслуги" І ступеня.