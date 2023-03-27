Фото с новым беспилотником-истребителем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал на своей странице в твиттере. Вместо текста к фотографии турецкий лидер просто добавил флаг страны.

Интересно Беспилотник Bayraktar Kızılelma совершил испытательный полет: впечатляющее видео

Что известно о Bayraktar Kızılelma

Bayraktar Kızılelma – реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный БПЛА, разрабатываемый турецкой компанией Baykar Makina.

Первое испытание беспилотника-истребителя состоялось 14 декабря 2022 года и оно было успешным.

Благодаря украинскому мотору Bayraktar Kızılelma может развивать скорость до 800 километров в час. Длительность полета – 5 часов, а максимальная высота, на которую может подняться Bayraktar Kızılelma – 12 километров.

Bayraktar Kızılelma будут производить в Украине