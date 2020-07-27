На турецкой границе второй за неделю теракт: погибли не менее 5 человек
В сирийском городе Рас-эль-Айн, расположенном на границе с Турцией, 26 июля случился террористический акт. В результате погибли по меньшей мере 5 человек, еще 12 травмированы. Это уже второй за неделю такой теракт на турецко-сирийской границе.
По данным Минобороны Турции, за организацией теракта стоят курдские отряды народной обороны, пишет турецкое издание Anadolu.
К слову Теракт у границы Сирии и Турции: взорвался автомобиль, много погибших и раненых
Самодельное взрывное устройство установили на рынке в городе Рас-эль-Айн, а затем взорвали. Всеми жертвами теракта стали гражданские.
Этот город раньше был под контролем отрядов народной обороны сирийского Курдистана. Впрочем, в октябре 2019 Турция выбила повстанцев из города, расположенного на ее границе.
Похожий террористический акт уже произошел ровно за неделю до этого – в воскресенье, 19 июля. Тогда в результате взрыва автомобиля возле города Аазаз погибли 9 человек, а пострадали более 80.
Рас-эль-Айн на турецко-сирийской границе: карта
Что известно о отрядах народной обороны курдов?
Это такая национальная армия сирийского Курдистана – непризнанного национально-государственного образования на территории Сирии. Турция считает ее террористической организацией.
Впрочем, в Турции свои разногласия с курдами. Около 18% населения Турции является курдами. Определенная часть из них требует независимости Курдистана, в том числе и на части территории, которая ныне принадлежит Турции.
В то же время некоторые страны признают отряды народной обороны чуть ли не как государственный институт. Например, Россия и Чехия даже открыли в своих столицах их представительства.