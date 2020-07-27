В сирийском городе Рас-эль-Айн, расположенном на границе с Турцией, 26 июля случился террористический акт. В результате погибли по меньшей мере 5 человек, еще 12 травмированы. Это уже второй за неделю такой теракт на турецко-сирийской границе.

По данным Минобороны Турции, за организацией теракта стоят курдские отряды народной обороны, пишет турецкое издание Anadolu.

К слову Теракт у границы Сирии и Турции: взорвался автомобиль, много погибших и раненых

Самодельное взрывное устройство установили на рынке в городе Рас-эль-Айн, а затем взорвали. Всеми жертвами теракта стали гражданские.

Этот город раньше был под контролем отрядов народной обороны сирийского Курдистана. Впрочем, в октябре 2019 Турция выбила повстанцев из города, расположенного на ее границе.

Похожий террористический акт уже произошел ровно за неделю до этого – в воскресенье, 19 июля. Тогда в результате взрыва автомобиля возле города Аазаз погибли 9 человек, а пострадали более 80.

Рас-эль-Айн на турецко-сирийской границе: карта