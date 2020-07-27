У сирійському місті Рас-ель-Айн, що розташоване на кордоні з Туреччиною, 26 липня трапився терористичний акт. Внаслідок цього загинули щонайменше 5 людей, ще 12 травмовані. Це вже другий за тиждень такий теракт на турецько-сирійському кордоні.

За даними Міноборони Туреччини, за організацією теракту стоять курдські загони народної оборони, пише турецьке видання Anadolu.

До слова Теракт біля кордону Сирії та Туреччини: вибухнув автомобіль, багато загиблих та поранених

Саморобний вибуховий пристрій встановили на ринку в місті Рас-ель-Айн, а потім підірвали. Усіма жертвами теракту стали цивільні громадяни.

Це місто раніше було під контролем загонів народної оборони сирійського Курдистану. Втім у жовтні 2019 року Туреччина вибила повстанців з міста, що розташоване на її кордоні.

Схожий терористичний акт вже трапився рівно за тиждень до цього – у неділю, 19 липня. Тоді внаслідок вибуху автомобіля біля міста Аазаз загинули 9 людей, а постраждали понад 80.

Рас-ель-Айн на турецько-сирійському кордоні: карта