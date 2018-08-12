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Турист погиб в Кении: почему бегемоты стали агрессивнее

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В Кении бегемот напал на туриста
В Кении бегемот напал на туриста / Фото из открытых источников

Турист из Китая пытался сделать красивое фото с бегемотом, но вдруг животное напало на человека и нанесло мужчине смертельные ранения.

Об этом сообщило BBC News Украина.

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В природном заповеднике вокруг озера Найваша, что недалеко от столицы Кении Найроби, китайский турист Чанг Минг Чунг с другом наблюдали за бегемотом и слишком близко подошли к животному. Как сообщили свидетели, бегемот внезапно проявил агрессию и напал на людей. 66-летнему Чанг Мингу были нанесены страшные укусы, и хотя помощь ему оказали оперативно и отвезли в больницу – мужчина умер от ран.

Бегемоты опасны для людей, имеют острые зубы и весят до трех тонн

К слову, в Кении бегемоты представляют реальную опасность для людей, и не только в заповедниках. В этом сезоне уровень воды в реках поднялся, поэтому были затоплены привычные для этих животных пастбища. Теперь бегемоты часто совсем близко подходят к человеческим жилищам и гостиницам. Животные эти имеют острые зубы и весят до трех тонн. Ежегодно от их нападений в Африке погибают более полутысячи человек.

Напомним, в Кении в ночь на 5 августа произошла еще одна трагедия – ужасное ДТП, в котором автобус с детьми подвергся лобовому столкновению с грузовиком. Погибли девять школьников, еще 31 человек пострадал.

Теги: мир животных Жертвы Кения
Источник: 24 Канал
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