Турист загинув у Кенії: чому бегемоти стали агресивніші

Турист із Китаю намагався зробити красиве фото з бегемотом, але раптом тварина напала на людину і завдала чоловіку смертельних поранень.

Про це повідомило BBC News Україна.

Читайте також: Заморожені фрукти і водні процедури: у римському зоопарку тварин рятують від спеки

У природному заповіднику навколо озера Найваш, неподалік столиці Кенії Найробі, китайський турист Чанг Мінг Чунг з другом спостерігали за бегемотом і занадто близько підійшли до тварини. Як повідомили свідки, бегемот раптово проявив агресію і напав на людей. 66-річний Чанг Мінг зазнав страшних укусів, і хоча допомогу йому надали оперативно і відвезли до лікарні – чоловік помер від ран.



Бегемоти небезпечні для людей, мають гострі зуби та важать до трьох тонн

До слова, у Кенії бегемоти становлять реальну небезпеку для людей, і не тільки у заповідниках. Цього сезону рівень води у річках піднявся, тож затоплення зазнали звичні для цих тварин пасовиська. Тепер бегемоти часто зовсім близько підходять до людських помешкань і готелів. Тварини ці мають гострі зуби та важать до трьох тонн. Щорічно від їхніх нападів у Африці гинуть понад півтисячі людей.

Нагадаємо, у Кенії в ніч на 5 серпня сталася ще одна трагедія – жахлива ДТП, у якій автобус з дітьми зазнав лобового зіткнення із вантажівкою. Загинуло дев'ять школярів, ще 31 особа постраждала.