Туристический бум из-за сериала "Чернобыль": отзывы иностранцев о зоне отчуждения

Сейчас на пунктах пропуска в украинский Чернобыль огромные очереди. Толпы туристов со всего мира заказывают туры в зону отчуждения. После успеха сериала от американской компании HBO гиды в Чернобыле работают почти без выходных.

Гид, который давно водит туристов по зоне, рассказал 24 каналу, тчто уры уже расписаны на все лето, но заявки продолжают постоянно поступать.

Наиболее радиоактивные места Чернобыльской зоны – смотрите фото на сайте 24

"На самом деле лето-осень для нас и так достаточно высокий сезон, мы работаем без выходных, а теперь еще туристов понаедет. Я не знаю, что мы будем делать, но в любом случае все все увидят", – объяснил гид Андрей.

Туристка из Англии отметила, что тур купила еще до выхода сериала, однако, именно он раскрыл ей глаза на то, что происходило в Чернобыле.

Я знала, что трагедия была, однако, не знала никаких деталей: почему это произошло, как это было. Я не знала, что власть скрывала от людей то, что произошло,

– сказала туристка из Великобритании Лиззи.



Туристка из Англии

Гость из Польши рассказал, что город-призрак выглядит не совсем такой как в сериале.

"Я не ожидал, что этот город будет таким, как бы это сказать, заросшим", – отметил турист из Польши Якуб.



Туристи из Польщи

Одной из обязательных точек для туристов является "мост смерти". Это тот мост, с которого люди смотрели, как горит четвертый энергоблок. Тогда они ничего не подозревали и получили смертельную дозу радиации, а вскоре большинство из них умерли.



Люди наблюдают за пожаром / Кадры из сериала "Чернобыль"

Также популярным местом является больница, куда в 1986 году привезли пожарных, которые первыми выехали на место взрыва.

Больница в Припяти

Радиационный фон возле больницы до сих пор высокий, поэтому находиться там опасно. Говорят, в подвале до сих пор лежат вещи пожарных, однако, там радиационный фон вообще зашкаливает. Даже съемочная группа HBO туда спускалась в специальных скафандрах.

Хватает туристов и около самых известных мест в Припяти – главной площади и чертового колеса.

Чертовое колесо в Чернобыле / Фото Barry Mangham

Настоящие очевидцы и участники ликвидации говорят, что в сериале от HBO много неточностей, однако, американская картина выполнила главную миссию – привлекла внимание мира к трагедии, произошедшей в Украине и к преступлениям советской власти.

Что известно о сериале "Чернобыль"?

В начале мая состоялась премьера американо-британского сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Над кинопроизводством мини-сериала из 5 эпизодов работал американский телеканал HBO и британский Sky. Лента уже успела возглавить рейтинг самых популярных сериалов всех времен по оценкам зрителей, уверенно обогнав "Игру престолов".