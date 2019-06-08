Самые радиоактивные места Чернобыльской зоны: фото

В сети опубликовали фото самых загрязненных радиацией мест Чернобыльской зоны отчуждения. Среди них – медсанчасть, отдельные блоки станции, свалка металлолома, место отстоя техники и завод на окраине города Припять.

"Обычный турист может попасть только в одно из этих мест – СМЧ-125. С него и начнем. До 2016 года еще можно было попасть в подвал санитарно-медицинской части, где хранится одежда первых ликвидаторов. Потом мы подвал прикопали", – написал в Twitter пользователь "Бабак з агорафобією".

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"Третья очередь строительства ЧАЭС, 5-й и 6-й энергоблоки. Были почти готовы к запуску, но по решению Кучмы электростанция навсегда прекратила работу. А кабели и оборудование разворовывали еще многие поколения тех, кто пришел за ним", – написал блогер.



Фото из Чернобыльской зоны отчуждения



Медико-санитарная часть

До 2016 года еще можно было попасть в подвал санитарно-медицинской части №126, где хранится одежда первых ликвидаторов. Потом мы подвал прикопали. Но сколько смертельно опасных сувениров успели оттуда за это время исчезнуть?.. pic.twitter.com/T6Gnpzn4dG — Бабак з агорафобією (@dmityan) 6 июня 2019 г.

Третья очередь строительства ЧАЭС, 5-ый и 6-ой энергоблоки. Были почти готовы к запуску, но по решению Кучмы электростанция навсегда прекратила работу. А кабели и оборудование разворовывали еще многие поколения тех, кто пришел за ним pic.twitter.com/urHpqTMvt0 — Бабак з агорафобією (@dmityan) 6 июня 2019 г.

"Цех дезактивации №1 . Прямо около 4-го блока. Самый грязный лом цветных металлов, которые есть в мире. Включая остатки упавшего вертолета. За ограждение лучше не заходить. Цех дезактивации №2 "Дубрава". Самая дальняя точка реально безлюдного места. Под бетонной крышкой сотни тонн кислоты, которой мыли автомобили, участвовавшие в устранении последствий аварии", – пишет он.

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Цех дезактивации №1 около 4-го энергоблока ЧАЭС



Цех дезактивации №1 около 4-го энергоблока ЧАЭС

Лом цветных радиоактивных металлов

Стоянка брошенного транспорта в ЧАЭС настолько загрязнена, что автомобили светятся, если к ним приблизиться. "Кладбище техники "Рассоха-2". Осталось немного, большая часть утилизирована. Если видишь здесь цветной металл – обходи стороной. Много корпусов автомобилей на моих фотографиях светились голубым светом", – рассказал блогер.

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Брошенный транспорт в Чернобыле



Брошенное авто в зоне отчуждения



Свалка радиоактивного металлолома



Брошенная автотехника в Чернобыльской зоне

Кто жаловался, что техника на фото не светится, отобрал несколько снимков, где светится pic.twitter.com/7ib5FAtk8a — Бабак з агорафобією (@dmityan) 7 июня 2019 г.

Также он выделил до конца неисследованное место, где находиться крайне опасно – завод "Юпитер", где в подвалах хранится неизвестная жидкость.

Завод "Юпитер" на окраине Припяти. Хранилище жидких радиоактивных отходов. В подвалах расположена жидкость неизвестного происхождения. Масштабная система подземных сооружений, точное количество входов и выходов в которые достоверно неизвестно,

– пишет он.

Завод "Юпитер" на окраине Припяти. Хранилище жидких радиоактивных отходов. В подвалах находится жидкость неизвестного происхождения. Масштабная система подземных сооружений, точное количество входов и выходов в которые достоверно неизвестны pic.twitter.com/GPZhK8LfI9 — Бабак з агорафобією (@dmityan) 6 июня 2019 г.

Город Припять. Дополнительных комментариев, в принципе, не нужно pic.twitter.com/cKUVkc8A7x — Бабак з агорафобією (@dmityan) 6 июня 2019 г.

Чернобыль-2. Дуга должна была последовать за двумя другими и пойти на переплавку, но:

-- в Украине нет кранов высотой 140 метров;

-- разбирать с вертолетов невыгодно;

-- обрушить опоры нельзя, так как удар о землю может вызвать тектонические повреждения бетонной защиты реактора pic.twitter.com/Aatr2udrSi — Бабак з агорафобією (@dmityan) 7 июня 2019 г.

Что известно о катастрофе на Чернобыльской АЭС?В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять произошла техногенная экологически-гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора прогремели 2 тепловых взрыва и произошло разрушение 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ.



Взрыв был мощностью в 300 Хиросим и сначала замалчивался советской властью. Но после сообщений из Швеции, где обнаружили радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация людей с зараженной радиацией территории.



Из Киевской области были эвакуированы около 130 тысяч человек. По официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек.



Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Также построили изоляционное сооружение "Укрытие" над четвертым энергоблоком ЧАЭС. В 2013 году оно начало постепенно рушиться, но это не привело к повышению радиационного фона. В 2017 году четвертый энергоблок накрыли защитной аркой, запас прочности которой – 100 лет.