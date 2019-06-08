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      Самые радиоактивные места Чернобыльской зоны: фото

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      Радиоактивный металлолом в Чернобыльской зоне отчуждения
      Радиоактивный металлолом в Чернобыльской зоне отчуждения / Twitter.com/dmityan

      В сети опубликовали фото самых загрязненных радиацией мест Чернобыльской зоны отчуждения. Среди них – медсанчасть, отдельные блоки станции, свалка металлолома, место отстоя техники и завод на окраине города Припять.

      "Обычный турист может попасть только в одно из этих мест – СМЧ-125. С него и начнем. До 2016 года еще можно было попасть в подвал санитарно-медицинской части, где хранится одежда первых ликвидаторов. Потом мы подвал прикопали", – написал в Twitter пользователь "Бабак з агорафобією".

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      "Третья очередь строительства ЧАЭС, 5-й и 6-й энергоблоки. Были почти готовы к запуску, но по решению Кучмы электростанция навсегда прекратила работу. А кабели и оборудование разворовывали еще многие поколения тех, кто пришел за ним", – написал блогер.

      Чорнобиль фото зона відчуження 2019
      Фото из Чернобыльской зоны отчуждения

      Чорнобиль фото зона відчуження 2019
      Медико-санитарная часть

      "Цех дезактивации №1 . Прямо около 4-го блока. Самый грязный лом цветных металлов, которые есть в мире. Включая остатки упавшего вертолета. За ограждение лучше не заходить. Цех дезактивации №2 "Дубрава". Самая дальняя точка реально безлюдного места. Под бетонной крышкой сотни тонн кислоты, которой мыли автомобили, участвовавшие в устранении последствий аварии", – пишет он.

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      Чорнобиль фото зона відчуження 2019
      Цех дезактивации №1 около 4-го энергоблока ЧАЭС

      Чорнобиль фото зона відчуження 2019
      Цех дезактивации №1 около 4-го энергоблока ЧАЭС

      Чорнобиль фото зона відчуження 2019
      Лом цветных радиоактивных металлов
       
      Стоянка брошенного транспорта в ЧАЭС настолько загрязнена, что автомобили светятся, если к ним приблизиться.  "Кладбище техники "Рассоха-2". Осталось немного, большая часть утилизирована. Если видишь здесь цветной металл – обходи стороной. Много корпусов автомобилей на моих фотографиях светились голубым светом", – рассказал блогер.

      Чорнобиль фото зона відчуження 2019
      Брошенный транспорт в Чернобыле

      Чорнобиль фото зона відчуження 2019
      Брошенное авто в зоне отчуждения

      Чорнобиль фото зона відчуження 2019
      Свалка радиоактивного металлолома

      Чорнобиль фото зона відчуження 2019
      Брошенная автотехника в Чернобыльской зоне

      Также он выделил до конца неисследованное место, где находиться крайне опасно – завод "Юпитер", где в подвалах хранится неизвестная жидкость.

      Завод "Юпитер" на окраине Припяти. Хранилище жидких радиоактивных отходов. В подвалах расположена жидкость неизвестного происхождения. Масштабная система подземных сооружений, точное количество входов и выходов в которые достоверно неизвестно,
      – пишет он.

      Что известно о катастрофе на Чернобыльской АЭС?В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять произошла техногенная экологически-гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора прогремели 2 тепловых взрыва и произошло разрушение 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ.

      Взрыв был мощностью в 300 Хиросим и сначала замалчивался советской властью. Но после сообщений из Швеции, где обнаружили радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация людей с зараженной радиацией территории.

      Из Киевской области были эвакуированы около 130 тысяч человек. По официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек.

      Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Также построили изоляционное сооружение "Укрытие" над четвертым энергоблоком ЧАЭС. В 2013 году оно начало постепенно рушиться, но это не привело к повышению радиационного фона. В 2017 году четвертый энергоблок накрыли защитной аркой, запас прочности которой – 100 лет.

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      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Чернобыль
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