Найбільш радіоактивні місця Чорнобильської зони: фото
У мережі опублікували фото найзабрудненіших радіацією місць Чорнобильської зони відчуження. Серед них – медсанчастина, окремі блоки станції, звалище металобрухту, місце відстою техніки і завод на околиці міста Прип'ять.
"Звичайний турист може потрапити тільки в одне з цих місць – СМЧ-125. З нього і почнемо. До 2016 року ще можна було потрапити до підвалу санітарно-медичної частини, де зберігається одяг перших ліквідаторів. Потім ми підвал прикопали", – написав у Twitter користувач "Бабак з агорафобією".
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"Третя черга будівництва ЧАЕС, 5-ий і 6-ий енергоблоки. Були майже готові до запуску, але за рішенням Кучми електростанція назавжди припинила роботу. А кабелі та обладнання розкрадали ще багато поколінь тих, хто прийшов за ним", – написав блогер.
Фото з Чорнобильської зони відчуження
Медично-санітарна частина
"Цех дезактивації №1. Прямо біля 4-го блоку. Найбрудніший лом кольорових металів, які є в світі. Включаючи залишки вертольота, що впав. За огорожу краще не заходити. Цех дезактивації №2 "Діброва". Найдальша точка реально безлюдного місця. Під бетонною кришкою сотні тонн кислоти, якою мили автомобілі, що брали участь в усуненні наслідків аварії", – пише він.
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Цех дезактивації №1 біля 4-го енергоблоку ЧАЕС
Цех дезактивації №1 біля 4-го енергоблоку ЧАЕС
Брухт кольорових радіоактивних металів
"Кладовище техніки "Розсоха-2". Залишилося небагато, велика частина утилізована. Якщо бачиш тут кольоровий метал – обходь стороною. Багато корпусів автомобілів на моїх фотографіях світилися блакитним світлом", – розповів блогер.
Покинутий транспорт у Чорнобилі
Покинуте авто в зоні відчуження
Звалище радіоактивного металобрухту
Покинута автотехніка в Чорнобильській зоні
Також він виділив до кінця недосліджене місце, де перебувати вкрай небезпечно – завод "Юпітер", де в підвалах зберігається невідома рідина.
Завод "Юпітер" на околиці Прип'яті. Сховище рідких радіоактивних відходів. У підвалах розташована рідина невідомого походження. Масштабна система підземних споруд, точна кількість входів і виходів в які достовірно невідомі,
– пише він.
Що відомо про катастрофу на Чорнобильській АЕС? У ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора прогриміли 2 теплових вибухи та відбулося руйнування 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин.
Вибух був потужністю 300 Хіросім і спершу замовчувався радянською владою. Але після повідомлень зі Швеції, де виявили радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація людей з зараженої радіацією території.
З Київщини було евакуйовано близько 130 тисяч осіб. За офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей.
Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження. Також збудували ізоляційну споруду "Укриття" над четвертим енергоблоком ЧАЕС. У 2013 році він почав поступово обвалюватись, але це не спричинило підвищення радіаційного фону. У 2017 році четвертий енергоблок покрили захисною аркою, термін придатності якої – 100 років.