Найбільш радіоактивні місця Чорнобильської зони: фото

У мережі опублікували фото найзабрудненіших радіацією місць Чорнобильської зони відчуження. Серед них – медсанчастина, окремі блоки станції, звалище металобрухту, місце відстою техніки і завод на околиці міста Прип'ять.

"Звичайний турист може потрапити тільки в одне з цих місць – СМЧ-125. З нього і почнемо. До 2016 року ще можна було потрапити до підвалу санітарно-медичної частини, де зберігається одяг перших ліквідаторів. Потім ми підвал прикопали", – написав у Twitter користувач "Бабак з агорафобією".

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"Третя черга будівництва ЧАЕС, 5-ий і 6-ий енергоблоки. Були майже готові до запуску, але за рішенням Кучми електростанція назавжди припинила роботу. А кабелі та обладнання розкрадали ще багато поколінь тих, хто прийшов за ним", – написав блогер.



Фото з Чорнобильської зони відчуження



Медично-санітарна частина

До 2016 года еще можно было попасть в подвал санитарно-медицинской части №126, где хранится одежда первых ликвидаторов. Потом мы подвал прикопали. Но сколько смертельно опасных сувениров успели оттуда за это время исчезнуть?.. pic.twitter.com/T6Gnpzn4dG — Бабак з агорафобією (@dmityan) 6 июня 2019 г.

Третья очередь строительства ЧАЭС, 5-ый и 6-ой энергоблоки. Были почти готовы к запуску, но по решению Кучмы электростанция навсегда прекратила работу. А кабели и оборудование разворовывали еще многие поколения тех, кто пришел за ним pic.twitter.com/urHpqTMvt0 — Бабак з агорафобією (@dmityan) 6 июня 2019 г.

"Цех дезактивації №1. Прямо біля 4-го блоку. Найбрудніший лом кольорових металів, які є в світі. Включаючи залишки вертольота, що впав. За огорожу краще не заходити. Цех дезактивації №2 "Діброва". Найдальша точка реально безлюдного місця. Під бетонною кришкою сотні тонн кислоти, якою мили автомобілі, що брали участь в усуненні наслідків аварії", – пише він.

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Цех дезактивації №1 біля 4-го енергоблоку ЧАЕС



Цех дезактивації №1 біля 4-го енергоблоку ЧАЕС



Брухт кольорових радіоактивних металів Брухт кольорових радіоактивних металів

Цех дезактивации №2 "Диброва". Самая дальняя точка, реально пустынное место. Под бетонной крышкой сотни тонн кислоты, которой мыли автомобили, участвовавшие в устранении последствий аварии. pic.twitter.com/Yev34lyp9Y — Бабак з агорафобією (@dmityan) 6 июня 2019 г.

Стоянка покинутого транспорту у ЧАЕС настільки забруднена, що автомобілі світяться, якщо до них наблизитися.

"Кладовище техніки "Розсоха-2". Залишилося небагато, велика частина утилізована. Якщо бачиш тут кольоровий метал – обходь стороною. Багато корпусів автомобілів на моїх фотографіях світилися блакитним світлом", – розповів блогер.



​Покинутий транспорт у Чорнобилі



Покинуте авто в зоні відчуження



Звалище радіоактивного металобрухту



Покинута автотехніка в Чорнобильській зоні

Кто жаловался, что техника на фото не светится, отобрал несколько снимков, где светится pic.twitter.com/7ib5FAtk8a — Бабак з агорафобією (@dmityan) 7 июня 2019 г.

Також він виділив до кінця недосліджене місце, де перебувати вкрай небезпечно – завод "Юпітер", де в підвалах зберігається невідома рідина.

Завод "Юпітер" на околиці Прип'яті. Сховище рідких радіоактивних відходів. У підвалах розташована рідина невідомого походження. Масштабна система підземних споруд, точна кількість входів і виходів в які достовірно невідомі,

– пише він.

Завод "Юпитер" на окраине Припяти. Хранилище жидких радиоактивных отходов. В подвалах находится жидкость неизвестного происхождения. Масштабная система подземных сооружений, точное количество входов и выходов в которые достоверно неизвестны pic.twitter.com/GPZhK8LfI9 — Бабак з агорафобією (@dmityan) 6 июня 2019 г.

Город Припять. Дополнительных комментариев, в принципе, не нужно pic.twitter.com/cKUVkc8A7x — Бабак з агорафобією (@dmityan) 6 июня 2019 г.

Чернобыль-2. Дуга должна была последовать за двумя другими и пойти на переплавку, но:

-- в Украине нет кранов высотой 140 метров;

-- разбирать с вертолетов невыгодно;

-- обрушить опоры нельзя, так как удар о землю может вызвать тектонические повреждения бетонной защиты реактора pic.twitter.com/Aatr2udrSi — Бабак з агорафобією (@dmityan) 7 июня 2019 г.

Що відомо про катастрофу на Чорнобильській АЕС? У ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора прогриміли 2 теплових вибухи та відбулося руйнування 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин.



Вибух був потужністю 300 Хіросім і спершу замовчувався радянською владою. Але після повідомлень зі Швеції, де виявили радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація людей з зараженої радіацією території.



З Київщини було евакуйовано близько 130 тисяч осіб. За офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей.



Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження. Також збудували ізоляційну споруду "Укриття" над четвертим енергоблоком ЧАЕС. У 2013 році він почав поступово обвалюватись, але це не спричинило підвищення радіаційного фону. У 2017 році четвертий енергоблок покрили захисною аркою, термін придатності якої – 100 років.